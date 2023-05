Link TV Online dan Cara Nonton Mola TV Live Streaming Road to UFC Hari ini Mulai Jam 17.00 WIB

Jadwal UFC dan cara nonton via Live Streaming TV Online Road to UFC Siaran langsung Mola TV link TV Online tidak gratis disini, Ronal, Billy, Windri

Berikut link Live Streaming Mola TV yang menayangkan duel empat wakil Indonesia Ronal, Billy, Windri dan Eperaim untuk turnamen Final Road to UFC. Siaran Langsung UFC hari ini, Sabtu (27/5/2023).

Tidak tayang di TV lokal, tapi siaran langsung Live Streaming TV Online Mola TV. Jadwal siaran langsung dan Live Streaming UFC hari ini adalah mulai jam 17.00 WIB.

Cara menonton Link Live Streaming melalui tayangan Live Streaming Mola TV di www.mola.tv bisa diakses lewat tautan di berita ini.

Turnamen Road to UFC kembali akhir pekan ini, dengan Road to UFC 2 berlangsung di Shanghai, China.

Sekali lagi menampilkan empat turnamen delapan orang dari kelas terbang hingga ringan, setiap episode total empat di babak pembukaan akan terdiri dari lima pertarungan, satu dari setiap kelas berat, ditambah pertarungan non-turnamen unggulan.

Mengawali musim baru, Road to UFC 2 Episode 1 menghadirkan Top Noi Kiwram yang kembali dalam pertandingan non-turnamen kelas terbang.

Seniman bela diri campuran Thailand ini kalah dari petarung Korea Selatan Hyun Sung Park tahun lalu dalam seri perdananya, namun bangkit kembali dengan kemenangan melalui penyelesaian di sirkuit regional bulan Maret lalu.

Di RTU 2, dia dipasangkan dengan Nyamjargal Tumendemberel, petarung Mongolia yang tak terkalahkan.

Aksi turnamen, sementara itu, menampilkan nama-nama terkenal seperti Rei Tsuruya dari Jepang, Yi Zha dari China, Mark Climaco Filipina-Amerika , dan Jung Hyun Lee dari Korea Selatan.

Road to UFC 2: Hasil Episode 1

Laga Kelas Terbang : Top Noi Kiwram vs Nyamjargal Tumendemberel

Laga Turnamen Kelas Terbang : Rei Tsuruya vs Ronal Siahaan

Laga Turnamen Kelas Bulu : Yi Zha vs Wuziazibieke Jiahefu

Laga Turnamen Kelas Terbang : Mark Climaco vs Jung Hyun Lee Laga

Turnamen Kelas Bulu : Keisuke Sasu vs Sang Won Kim

Road to UFC 2023 Season 2 bakal hadir selama 2 hari di akhir pekan ini. Masing-masing menyajikan 10 pertarungan. Para peserta berasal dari China, Korea, Jepang, Filipina, Thailand, India dan Indonesia.

Jadwal Road to UFC sendiri akan digelar pada Sabtu (27/5/2023) dan Minggu (28/5) di UFC Performance Institute, Shanghai, China pada 27-28 Mei 2023.

Hari pertama akan menjadi tuan rumah babak pembukaan untuk turnamen kelas terbang dan kelas bulu mereka, bersama dengan dua pertandingan non-turnamen.

Wakil Indonesia terdiri dari 2 wakil di kelas terbang, satu wakil di kelas bantam dan satu wakil lagi akan bersaing di kelas ringan.