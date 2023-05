Hadiri Perayaan Germas Cegah Stunting, Sekda Kotabaru Ajak Masyarakat Terapkan Pola Hidup Sehat

Sekda Kotabaru Drs H Said Akhmad Assegaf, MM menghadiri peluncuran Gerakan Masyarakat (Germas) Sehat cegah stunting yang dilaksanakan di Siringlaut, Minggu (28/5/2023).

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Sekretaris Daerah Kotabaru Drs H Said Akhmad Assegaf, MM menghadiri peluncuran Gerakan Masyarakat (Germas) Sehat cegah stunting yang dilaksanakan di Siringlaut, Minggu (28/5/2023).

Kegiatan Germas seperti diatur dalam Undang-Undang No 36 Tentang Kesehatan, sesuai Intruksi Presiden No 1 tahun 2017 serta Peraturan Bupati Kotabaru No 130 tahun 2020 tentang gerakan masyarakat hidup sehat di Kabupaten Kotabaru.

Melalui kegiatan Germas salah satu upaya pencegahan kasus stunting khususnya di Kabupaten Kotabaru.

Said Akhmad mengatakan, melalui Germas selain gerakan mencegah stunting. Namun, juga memotivasi masyarakat, edukasi gaya hidup sehat agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.

Tidak hanya itu, menurut dia, Germas salah satu upaya promotif-preventif yang diharapkan dapat mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan, termasuk upaya mendukung percepatan penurunan stunting.

“Marilah kita bersama-sama memulai komitmen kita untuk membudayakan gerakan ini mulai dari diri kita sendiri, keluarga dan masyarakat serta menyamakan persepsi kita untuk melahirkan generasi yang berkualitas," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru Erwin Simanjuntak mengatakan, melalui perayaan Germas upaya mencegah stunting tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitative.

Peluncuran Gerakan Masyarakat (Germas) Sehat cegah stunting yang dilaksanakan di Siringlaut, Minggu (28/5/2023).

Kegiatan dilaksanakan secara berjenjang mulai Pemerintah apusat sampai Pemerintah Daerah hingga desa dengan melibatkan peran lintas program, lintas sektor, swasta serta peran aktif masyarakat dan kemitraan.

“Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penggerakan masyarakat berupa senam bersama, deklarasi germas, makan buah bersama dan pemeriksaan kesehatan gratis serta penyajian materi tentang stunting," sambungnya.

Tujuan kegiatan agar terlaksananya sosialisasi, selain penyebaran luasan informasi tentang Germas dan stunting. Sehingga masyarakat dapat memperhatikan secara seksama mengenai perilaku pencegahan stunting dengan pola ABCDE yakni aktif minum tablet tambah darah, Ibu hamil teratur perikasa kehamilan, cukup konsumsi protein hewani, datang ke Posyandu setiap bulan, dan eksklusif ASI 6 bulan. (AOL/*)