Link TV Online Live Streaming Bola Man United vs Fulham Liga Inggris Malam ini, ten Hag Kejar Rekor

Manajer Belanda Manchester United Erik ten Hag (kiri) memberi isyarat ketika striker Inggris Manchester United Marcus Rashford menunggu untuk kembali ke lapangan selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Leeds United dan Manchester United di Elland Road di Leeds, Inggris utara pada 12 Februari 2023. Berikut ini link dan cara nonton Live Streaming Man United vs Fulham malam ini, Minggu (28/5/2023), tak tayang gratis di SCTV.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini link dan cara nonton Live Streaming Man United vs Fulham malam ini, Minggu (28/5/2023) WIB. Laga ini tak masuk agenda siaran langsung Liga Inggris di SCTV.

Tidak tayang gratis di SCTV, Live Streaming Bola Manchester United vs Fulham malam ini bisa ditonton mulai jam 02.00 WIB lewat TV Online Vidio.

Link Live Streaming TV Online untuk menonton laga Man United vs Fulham bisa diakses lewat tautan yang ada di berita ini.

Manchester United ditunggu rekor hebat laga kandang seiring kesuksesan Erik ten Hag menjadikan Old Trafford sebagai benteng perkasa saat melawan Fulham.

Musim 2022-2023 menjadi salah satu musim yang hebat bagi Manchester United.

Terhitung sejak mendatangkan Erik ten Hag pada musim panas tahun lalu, Manchester United berhasil disulap menjadi tim tangguh.

Ketangguhan tersebut dibuktikan dengan keberhasilan Erik ten Hag menyulap Manchester United menjadi momok menakutkan bagi lawan mereka khususnya di laga kandang.

Di Liga Inggris, mereka hanya menelan satu kekalahan dari 18 pertandingan kandang.

Tercatat Setan Merah sukses mengukir 14 kemenangan dan 3 hasil imbang.

Anggota The Big Six telah merasakan keangkeran dari Stadion Old Trafford di Liga Inggris musim ini.

Liverpool, Arsenal, Tottenham Hotspur, hingga juara Liga Inggris 2022-2023, Manchester City, sudah merasakan kedahsyatan dari benteng perkasa Old Trafford.

Terbaru, Chelsea yang merasakan keangkeran dari Old Trafford, Kamis (25/5/2023) atau Jumat dini hari WIB, kala dilumat 1-4 oleh Manchester United.

Performa mengesankan itu menjadi yang pertama terjadi di Old Trafford sejak musim 2010-2011 kala anggota The Big Six dibuat tak berkutik oleh Manchester United di kandang mereka.

Secara total, rekor kandang tim peraih 20 gelar Liga Inggris itu sangat baik di bawah Ten Hag.