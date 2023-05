Bukti Kejamnya Haters ke Marion Jola, Penyanyi Alumni Indonesian Idol Beri Balasan Menohok

BANJARMASINPOST.CO.ID - Marion Jola kini menjadi salah satu nama penyanyi yang tenar di panggung hiburan Tanah Air.

Meski punya karier mentereng berkat bakat menyanyinya, bukan berarti Ia tak memiliki haters.

Belum lama ini, Marion mengungkap komentar-komentar pedas dari para haters masih sering didengarnya bahkan hingga saat ini.

Masuk via media sosial, Marion mengungkap kebanyakan haters menyinggung terkait fisik.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari Tribunlampung.co.id, Senin (29/5/2023), Marion sempat viral lantaran mengunggah tangkapan layar komentar negatif yang selalu diterimanya.

Marion Jola mengaku sering diejek soal warna kulitnya.

Ejekan itu bahkan kata dia ada saja datang setiap hari.

Marion Jola pun langsung memberi balasan menohok kepada para pembencinya.

"Kalo kamu bertanya kenapa ada tulisan yang aku sematkan di foto-foto ini, jawabannya aku cuma mau share sebagian dari komentar jahat yang aku dapatkan setiap hari."

"Does it break my heart? It used to, but now not anymore. Sekarang aku ada di posisi mengerti kalau menjadi manusia yang pasti hanya disukai orang lain itu mustahil adanya," ujar Marion Jola dikutip pada Minggu (28/05/2023).

Mantan kekasih Julian Jacob ini menegaskan bahwa komentar orang lain tak bisa mengontrol dirinya.

Ia berujar untuk selalu yakin akan kekuatan mencintai diri sendiri.

"Jangan biarkan orang lain mengontrol dirimu untuk mencari dirimu sendiri."

"Kalau kata aku sih, walau haters menghadang aku akan selalu cinta sama aku," pungkasnya.