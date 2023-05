Ikuti Classy On Frame 2023, Peserta Ini Mengaku Dapat Ilmu dan Berkesempatan Juara Lomba Fotografi

Even Classy On Frame 2023 yang digelar pada, Sabtu (27/5/2023) lalu di William Baked Banjarmasin.

BANJARMASINPOST.CO.ID - PT Surya Timur Sakti Jatim (STSJ) Yamaha sukses menggelar even Classy On Frame 2023 yang digelar

pada, Sabtu (27/5/2023) lalu di William Baked Banjarmasin. Ada kurang lebih 25 perserta yang mengikuti kegiatan tersebut.

Even ini sendiri dibagi dalam dua sesi. Untuk sesi pertama even dimulai dengan Sharing Session yang mengundang dua narasumber yang kompeten dibidangnya, yakni Influincer @papalapar Jihad dan Content Director Kaya Work Fuad.

Disesi pertama, Jihad, Influincer sekaligus pemilik akun @papalapar mengatakan, di era digital hari ini konten kreator memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa menghasilkan pendapatan yang tidak sedikit.

“Namun agar bisa mencapai itu, kita harus fokus, terus belajar serta berinovasi agar bisa menciptakan

sebuah konten di media sosial yang unik yang dapat menarik masyarakat,” ungkap Jihad.

Tidak berbeda, Fuad, Tim Kreatif dari Kaya, juga mengungkapkan bahwa hendaknya bagi mereka yang ingin menjadi seorang konten kreator, haruslah terus belajar agar bisa memproduksi foto dan video yang menarik dan menjual di mata konsumen.

“Nanti saat kita jual produk, namun cara mengemasnya buruk karena foto dan videonya asal-asalan karena kita tidak update ilmu kita, ya pasti tidak akan ada yang beli walau pun produknya sebenarnya bagus,” tambahnya.

Setelah Sharing Session berakhir, kegiatan pun dilanjutkan dengan even Photo Session With Model Caca dan Dea & Product Yamaha Fazzio dan Yamaha Grand Filano dan Lomba Photo On The Spot.

Arief, salah satu peserta mengaku senang bisa mengikuti kegiatan kali ini. Karena tidak hanya ilmu yang didapat, tapi juga sekalian praktek dan punya kesempatan untuk memenangkan even fotografi yang digelar oleh PT STSJ Yamaha, yaitu untuk kategori profesional dan sosmed.

“Senang bisa mengikuti kegiatan hari ini, semoga rutin digelar agar saya bisa mengikutinya lagi,”tambahnya.

Sementara itu, PIC Event dari Yamaha Iqbal menambahkan, Yamaha Fazzio dan Yamaha Grand Filano merupakan kendaraan yang kekinian untuk saat ini.

“Kenapa kita mengunakan dua model caca dan dea dalam kegiatan kali ini. Karena kita ingin menyampaikan ke pemuda kalau mau keren dan gaul jangan salah pilih motor, pilih Fazzio dan Grand Filano saja,” tukasnya.

Sekedar diketahui, pengumungan 5 photo terbaik dalam even Classy On Frame 2023 kategori on the spoot akan disampaikan pada Senin, 29 Mei 2023 mendatang di akun IG resmi @yamaha_kst. Kemudian untuk pengumuman lomba kategori sosmed diumumkan pada, Kamis 1 Juni 2023 mendatang di akun @yamaha_kst.(AOL)