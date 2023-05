Paman Birin Cup U-14 Digelar, Tirta Banjarmasin Tak Terbendung, Menang Telak 16 - 1

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyelenggarakannya Festival Sepakbola U-14, Paman Birin Cup 2023.

Kejuaraan yang berlangsung sejak Minggu 28 Mei sampai 31 Mei 2023, di lapangan sepak bola Kayu tangi, Banjarmasin.

Pada kompetisi U-14 kali ini diikuti oleh 18 tim dari berbagai daerah. Setiap pertandingan digelar selama dua kali 25 menit, menggunakan sistem gugur.

Dihari pembukaan kemarin, ada beberapa tim yang sudah bermain dan berhasil memenangkan pertandingan. Diantaranya, Akademi Talenta Banua (ATB) Martapura vs Balitra Jaya Permai dimenangkan oleh ATB Martapura dengan skor tipis 1-0.

Kemudian ada Forum Sepak Bola (Fossbal) Balangan vs Haus Soccer, berakhir dengan skor 3 - 0 dengan kemenangan Fossbal Balangan.

UPP Kintap menang besar atas Tirta BJM dengan skor akhir 16 - 1, Alam Hijau BJR vs Mansyurin berakhir dengan kemenangan Alam Hijau BJR dengan skor telak 3 - 0 ,Garuda Mulya KTB berhasil mengalahkan SBOP dengan skor akhir 2 - 0 .

Kemudian terakhir HKSN Kalsel Pos dikalahkan dengan skor tipis 1 - 0 oleh Junior 2000.

Kemudian pertandingan hari ini Senin (29/5/2023) dilanjutkan dengan pertandingan ATB Martapura vs Banjarbaru Fc. Alam Hijau BJR vs Teluk Tiram Barat. Batang Alay Junior vs Hasnur BP. Kemudian terakhir Bhakti Husada vs Monthe Kotabaru.

Dikatakan Kasi pengembangan Olahraga Reaksi dan Layanan Khusus Dispora Provinsi Kalsel Rijal Hamid, kompetisi ini memang setiap tahunnya digelar namun dengan kelas yang berbeda-beda setiap tahunnya sambil mencari pemain-pemain berbakat di Kalsel.

"Sebagai upaya menggali potensi maupun bakat anak-anak banua yang diharapkan dapat menjadi bibit-bibit pemain sepakbola profesional dan berprestasi ke depan," sebutnya.

Adapun untuk hadiah yang diberikan, ada uang pembinaan dan sertifikat untuk untuk juara 1 2 dan tiga, serta top skor.

"Junjung tinggi lah sportifitas dan selamat bertanding," sebutnya. (Banjarmasinpost.co.id/Muhamad Fikri)