Anya Geraldine Pertaruhkan Bentuk Badan Idealnya, Menu Santapan Kekasih Nadif Zahiruddin Diungkap

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktris Anya Geraldine dikenal sebagai sosok selebritis yang memiliki bentuk tubuh ideal.

Kekasih Nadif Zahiruddin itu memang menjadi sosok yang tak cuma diidamkan para pria tapi juga bisa membuat iri para wanita karena bentuk tubuhnya.

Meski punya tubuh ideal, Anya buka-bukaan tidak selalu disiplin dalam hal menjaga jumlah kalori yang dikonsumsinya.

Dilansir dari unggahannya di instagramnya, Selasa (30/5/2023), Anya bahkan menyebut dirinya sendiri bandel.

"Bandel bgt Anya," tulis Anya Geraldine dalam Instagram Story.

Anya membagikan potret dua buah waffle beserta saus yang masih berada di dalam box cokelat.

Kendati menyebut dirinya bandel karena nekat menyantap waffle di malam hari, Anya pun tampak menunjukkan caranya membakar kalori.

Aktris 27 tahun itu langsung membagikan kegiatan olahraga yang ia lakukan selepas makan waffle.

Baca juga: Potret Wajah Titiek Puspa Dipajang di Times Square New York, Contoh Sosok Pemusik Wanita Inspiratif

Anya tampak menunjukkan potret selfie di pinggir lapangan tenis.

Tampak bercucuran keringat, sambil memegang kopi Anya terlihat tersenyum tipis.

Ia pun turut membagikan video dari pinggir lapangan yang memperlihatkan aksinya bermain tenis.

Mengenakan outfit tenis biru muda, Anya tampak bersemangat memukul setiap bola tenis yang mengarah padanya.

Anya mengaku bahwa tak ada yang menandingi rasa cintanya dengan olahraga tenis saat ini.

"Nothing compares my love for tennis right now (tidak ada yang bisa menandingi kecintaan saya pada tenis saat ini)," tulis Anya di Instagram Story.