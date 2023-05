Potret Wajah Titiek Puspa Dipajang di Times Square New York, Contoh Sosok Pemusik Wanita Inspiratif

Wajah Titiek Puspa terpampang di Billboard Times Square New York

BANJARMASINPOST.CO.ID - Selebritis senior serba bisa Tanah Air, Titiek Puspa menjadi sosok yang baru-baru ini menyorot perhatian publik.

Bagaimana tidak, wajah penyanyi senior Indonesia itu terpampang di Times Square, New York, Amerika Serikat.

Bukan kebetulan, munculnya wajah Titiek Puspa di billboard itu terkait dengan potret dirinya yang dipercaya menjadi cover album playlist EQUAL Indonesia di aplikasi Spotify.

"Spotify Equal playlist cover di Times Square, New York City. Terima kasih banyak @spotifyid @spotify @spotifyasia. Gambar di repost dari @musicastudios @musicaklasik," unggah Titiek Puspa dalam laman Instagram-nya dilansir Banjarmasinpost.co.id, Selasa (30/5/2023).

Pencapaian tersebut, diapresiasi sebelumnya oleh label rekaman Titiek Puspa yakni Musica Studio.

Titiek Puspa dianggap menjadi salah satu representasi artis perempuan inspiratif Indonesia.

Harapannya agar karya-karya Eyang Titiek Puspa akan selalu didengarkan oleh generasi muda Indonesia.

"Hari ini wajahmu ada di persimpangan jalan utama di Manhattan, New York City, Amerika Serikat. Terima kasih atas dukungan dan apresiasinya kepada Eyang @titiekpuspa_official. Semoga karya Eyang selalu didengar oleh generasi muda Indonesia.

Marshel Widianto Juga Pernah

Marshel Widianto menjadi nama artis Indonesia yang kembali mencatatkan namanya di papan iklan besar Times Square New York.

Wajah Marshel Widianto ditemani dengan Babe Cabita terpampang di Times Square karena membintangi produk perawatan wajah MS Glow For Men.

Sebab kedua komedian ini didapuk Juragan 99, Gilang Widya Pramana dari MS Glow untuk menjadi bintang iklannya.

Video iklan Babe Cabita dan Marshel Widianto di Times Square New York ini pun juga diunggah oleh Marshel dalam laman Instagram pribadi miliknya.

Komika asal Tanjung Priok, Marshel ini seakan menjawab keraguan warganet soal dirinya yang besar dari keluarga tak mampu dan tudingan negatif terhadap dirinya. Ia membagikan beberapa cuplikan video saat mulai berkarir di panggung standup comedi.

"From free york to New York! Sahabatkuuhh. Jujur perasaan gue saat ini seperti pengin naik gunung sampai ke puncak tertinggi terus teriaaak!'Terima kasih!'," tulis Marshel Widianto di Instagram, Sabtu (28/8/2021).

Atas pencapaiannya itu, Marshel merasa bersyukur berangkat dari keluarga yang kurang mampu namun ia bisa membuktikan jika dirinya dapat merubah kehidupannya.

"Biar semua orang bisa dengar kalau gue sangat bersyukur dan biar semua orang bisa tahu kalau anak Priuk tidak selamanya tengelam dengan masa lalunya," imbuhnya.

Unggahannya itu pun telah dibanjiri sebanyak seribu lebih komentar di dalamnya dengan ucapan selamat dari rekan artis dan penggemarnya. Tak sedikit yang merasa bangga atas pencapaian Marshel kini.

