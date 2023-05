Serunya Ajang bLU cRU Yamaha Enduro Challenge di Yogyakarta, Jadi Pusat Perhatian Pecinta Yamaha

BANJARMASINPOST.CO.ID - Para penggemar aktivitas offroad di Indonesia menikmati keseruan penyelenggaraan SHELL bLU cRU Yamaha Enduro Challenge di area Lapangan Klidon Yogyakarta, 27-28 Mei 2023.

Peserta kompetisi dan pengunjung antusias ambil bagian merasakan semarak pelaksanaan sejumlah agenda yang disuguhkan di event SHELL bLU cRU Yamaha Enduro Challenge.

Ajang ini berlangsung meriah, peserta yang terdiri dari rider dan komunitas berlomba dengan kompetitif memakai motor WR 155 R.

Mereka menikmati persaingan sportif yang tersaji dan mengeluarkan skill terbaik dalam kompetisi ini. Sekaligus menjawab tantangan di jalur off road dengan merasakan sensasi keunggulan WR 155 R guna menaklukan beragam karakter di trek kompetisi.

Jalan bebatuan, sungai, hutan, lumpur, trek menanjak dan turunan dapat dilalui berkat dukungan kualitas WR 155 R.

Adapun kelas yang dilombakan adalah WR155R Com Advance, WR155R Com A, WR155R Com B dan dibuka 2 kelas tambahan di tahun ini yaitu WR155R Profesional dan WR155R Hobby.

Serunya Shell bLU cRU Yamaha Enduro Challenge di Klidon Sleman Yogyakarta.

Pada gelaran SHELL bLU cRU Yamaha Enduro Challenge ini terdapat 59 starter yang ikut serta.

Komunitas WR 155 R Owners Indonesia (WOI) yang juga menjadi peserta memberikan respon positif terhadap acara ini.

Harapan untuk mendulang prestasi, juga menambah pengalaman dan menyalurkan hobi trabasan, menjadi motivasi bagi peserta bertarung di ajang ini.

Apalagi dengan “Spirit of Challenge” Yamaha bLU cRU semakin menyemangati mereka untuk berlomba secara sportif dan mengerahkan kemampuan terbaik dengan menggunakan keunggulan WR 155 R.

Seperti yang dirasakan oleh Ikhsan Apriyadi, atlet peraih emas SEA Games cabang judo kelas 73 kg tahun 2017, 2019 dan 2022.

Dia juga pecinta adventure yang gemar mengikuti ajang pertarungan off road dan berhasil menjadi juara pertama kelas WR155R Com A.

Menurutnya, sebelumnya ia ikut event ini di tahun 2022. Dan ia senang bisa menjuarai kelas WR155R Community A di tahun ini.

Kuncinya adalah persiapan fisik dan terbantu juga bisa tes jalur sebelum kompetisi, jadi bisa dapat gambaran tentang trek.