Sebulan Dicerai Aldilla Jelita, Indra Bekti Kini Blak-blakan Perasaannya ke Mantan Istri

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ditinggal cerai Aldilla Jelita, kondisi kesehatan presenter Indra Bekti belum seratus persen pulih.

Sederet kegiatan check up masih rutin dilakukan Bekti efek dari serangkaian operasi yang dilaluinya.

Berada di tengah kondisi itu, Bekti juga rupanya terngiang kenangan saat keluarganya masih utuh.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari Wartakotalive.com, Bekti mengaku tak terpikirkan untuk mencari pengganti Aldilla.

Bekti menyebut, prioritas hidupnya saat ini bukan untuk mencari pengganti Aldilla Jelita, tapi tengah fokus memulihkan tubunya usai pecah pembuluh darah akhir tahun lalu.

"Aku lagi gak mencoba buka hati, lagi fokus ke kesehatan aja masih sering check up kan sama mau fokus ke anak-anak," kata Indra Bekti ketika ditemui di kawasan Radio Dalem, Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2023).

"Ya memang belum move on juga," sambungnya seraya tertawa.

Bekti menyebut masih terus teringat kenangan manis yang ia buat, selama 12 tahun menikah dengan Aldilla Jelita.

"Boleh dibilang sih seperti itu, mentok sama dia ( Aldilla Jelita). Ya aku sama dila selama 12 tahun ini kita up and down sama sama," ucapnya.

"Namun saat ini Allah kasih istirahat dulu kali ya untuk tidak saling menyakiti. Untuk itu kita istirahat dulu, kesannya kayak gitu," tambahnya.

Pria yang kini berusia 45 tahun itu merasa belum mau untuk mencari dan membuka hatinya kepada wankta lain, karena masih berharap dengan Aldilla agar bisa rujuk dan bersama lagi.

"Masih berharap, doanya yang terbaik untuk kita berdua saat ini hubungannya kayak gini, adal jangan putus silaturahmi. Pisah sebagai suami istri tapi silaturahmi tetap berjalan, buat aku udah cukup banget sih," jelasnya.

Namun, Bekti mengakui ia punya banuak teman wanita. Tapi dirinya menganggap semuanya adalah teman tanpa adanya hubungan spesial.

"Aku dengan teman-teman wanita lain tetap berteman. Ya kasih tau kalo saat ini aku sendiri dulu. Kadang kalo buka hubungan kita yang mulai, saat ini aku sih lagi belum," terangnya.