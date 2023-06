Alasan Inge Anugrah Ogah Tinggal di Apartemen Rekomendasi Ari Wibowo, Singgung Soal Hutang Budi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sempat dikabarkan masih tinggal bersama, kini Ari Wibowo dan Inge Anugrah sudah tak seatap seiring bergulirnya kasus gugatan perceraian.

Ari bersama kedua putranya tinggal di rumah mereka sedangkan Inge keluar dari rumah.

Kondisi ini terungkap kala Inge bercerita soal pengalamannya kesulitan masuk rumah kala ingin memasak untuk kedua anaknya.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari Tribunnews.com, Inge mengaku diminta Ari Wibowo hanya mengantarkan makanan olahannya via ojol.

“Tadinya awal-awal boleh aku masih masuk rumah untuk masak sore-sore."

"Jadi anak-anak pulang sekolah masih ada makanan begitu. And then, setelah beberapa hari berubah jadi enggak boleh masuk sama sekali,” kata Inge Anugrah dikutip dalam YouTube Waswas, Sabtu(3/6/2023).

Sempat menanyakan kepada Ari Wibowo perihal izin memberikan makanan buat anak-anak, Inge Anugrah justru membeberkan jawaban Ari Wibowo yang membuatnya harus lebih bersabar.

“Jadi dia bilang: figure it out your self (cari saja sendiri). Nanti bisa dirantangin digojekin."

"Jadi aku enggak tahu nih, aku mesti nyari kos-kosan, atau nyari tempat mungkin apartemen yang ada kompornya, (tipe) studio mungkin yang bisa masak,” terang Inge Anugrah.

Pengakuan Inge Anugrah membuat kuasa hukumnya, Petrus Bala Pattyona akhirnya juga ikut buka suara.

Terlebih, saat sang klien tampak kesusahan mencari rumah indekos atau apartemen.

“Syukur-syukur dari tiga apartemen (milik Ari Wibowo) satu dipinjamkan juga enggak apa-apa."

"Masa bekas istri ngekos?” ujar Petrus Bala Pattyona.

Diakui Inge Anugrah, bahwa Ari Wibowo telah merekomendasikan apartemen milik teman kepadanya.