Fakta Sosok Nahla, Adik Bungsu Najwa Shihab yang Raih Gelar 2 Gelar Dokter Spesialis di Amerika

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kebahagiaan sedang dirasakan keluarga Quraish Shihab. Bukan dari Najwa Shihab tapi Nahla Shihab.

Nahla Shihab merupakan adik bungsu dari Najwa Shihab.

Najwa Shihab membagikan kebersamaannya bareng sang adik itu.

Najwa Shihab sudah lama dikenal sebagai sosok jurnalis yang tegas dan tak pernah takut mengungkap kebenaran.

Namun jarang diketahui publik, bahwa Najwa Shihab memiliki 3 saudara perempuan, yaitu satu orang kakak perempuan dan dua adik perempuan.

Baru-baru ini, melalui Instagram pribadinya Najwa Shihab membagikan potret kebersamaannya bersama sang adik Nahla Shihab.

Dalam postingan tersebut Najwa Shihab tampak hadir di momen kelulusan sang adik.

Najwa Shihab juga menuliskan ucapan dan dan rasa bangganya kepada sang adik tersayang dalam unggahan tersebut.

"Adik bungsu tersayang, Dokter Nahla Shihab, SPKK, M.D. Soon to be American Board Certified Doctor. Bukan cuma satu spesialis tapi dua!,".

"Lulusan kedokteran UI spesialis kulit dan sekarang spesialis penyakit dalam or internal medicine. We often joked how she is a doctor of "outside" and "inside" the body. How cool is that! So very proud of @nahlashihab," Tulis Najwa Shihab

Nahla Shihab merupakan adik bungsu dari Najwa Shihab dan berprofesi sebagai Dokter.

Dalam keterangan unggahan tersebut juga diketahui bahwa Nahla Shihab baru saja menyelesaikan pendidikannya di Amerika sebagai seorang dokter spesialis.

Setelah sebelumnya menempuh pendidikan di Universitas Indonesia dan lulus sebagai dokter spesialis kulit, kini Nahla lulus sebagai seorang dokter spesialis penyakit dalam.

Tak banyak yang mengetahui mengenai adik dari Najwa Shihab ini.