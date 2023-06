Jadi Lawan Main Rebecca Klopper di Mozachiko, Ini Kata Junior Roberts Soal Kasus Video Syur

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nama Rebecca Klopper sempat mencuat karena kasus video syur mirip dirinya.

Kini, Rebecca Klopper harus bersembunyi dulu. Bahkan, dia tak hadir kala perilisan series Mozachiko.

Lawan main Rebecca di series itu, Junior Roberts buka suara.

Dia mengaku tak tahu apa-apa mengenai masalah yang saat ini dihadapi oleh Rebecca Klopper.

"Aku cuma bisa bantu doa aja, walaupun aku enggak tahu sebenarnya masalah ini gimana," ucap Junior Roberts di kawasan Setiabudi Jakarta Selatan, Jumat (2/6/2023).

"Semoga semuanya berjalan dengan lancar," lanjutnya.

Junior mengatakan bahwa belum sempat bertanya soal kasus yang sedang dialami oleh sahabatnya itu.

Ia juga mengklaim jarang membaca soal apa yang sedang menjadi pembicaraan di media sosial.

"Aku belum sempat tanya-tanya ada apa. Aku tipikal orang yang kalau ada apa-apa aku gak pernah pengin tahu soal apa-apa sih," katanya.

"Aku aktif sosial media juga jarang ya jadi emang ya sudah just be my self," sambung Junior.

Sekedar informasi, Rebecca Klopper untuk kesekian kalinya tak menghadiri perilisan karya terbarunya sejak tersandung masalah video syur.

Kali ini ia tak muncul ketika series Mozachiko dirilis, padahal ia salah satu pemain utama di series tersebut.

Isu Selingkuh

Aktor Junior Roberts pernah dikabarkan selingkuh dengan Rebecca Klopper ketika syuting series ' Mozachiko'.