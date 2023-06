Raffi Ahmad dan Rafathar Pamer Foto Bareng Ricardo Kaka, Kakak Rayyanza Full Senyum

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kedatangan salah satu mantan pesepakbola AC Milan dan Brasil, Ricardo Kaka ke Indonesia tak disia-siakan oleh Rafathar putra Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Kakak Rayyanza ini dapat kesempatan untuk berfoto bersama dan meminta tanda tangan Kaka saat kunjungan Kaka di Tanah Air.

Momen spesial Rafathar itu tak ketinggalan diabadikan Raffi di Instagramnya, @raffinagita1717, Sabtu (3/6/2023).

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari Tribunlampung.co.id, keluarga Raffi Ahmad bertemu dengan Ricardo Kaka di acara meet and greet exclusive Oppo Find N2 Flip di Jakarta.

Kaka tampak membubuhi tanda tangan di bola yang diberikannya pada Rafathar.

“ Rafathar langsung dikasih bola dan dapat langsung tanda tangan @kaka. Top mantap is the best,” tulis Raffi dalam unggahannya dikutip Kompas.com, Sabtu (3/5/2023).

Kaka tampak menuliskan untuk putra sulung Raffi, " Rafathar best wishes”.

Tak hanya mendapat tanda tangan Kaka, Raffi Ahmad beserta keluarga juga foto bersama.

Baca juga: Harga Sewa Kamar Hotel Mewah Syahrini dan Reino Barack di Dubai, Termahal Tembus Ratusan Juta

Mereka foto selfie dengan mantan pemain sepakbola timnas Brazil ini.

Rafathar dan Rayyanza juga berfoto bersama pemain bola terkenal ini.

Dalam potret ini, Rafathar dan Rayyanza tampak memegang bola masing-masing di tangannya.

Mereka kompak tersenyum ke kamera.

“Amazing Day With @kaka World Class Football Player LEGEND !!!! Rafathar Happy Full Senyum Foto dan Video langsung gas pol mantap is the best,” tulis Raffi.

Salim ke Jaehyun NCT