Curiga Messi Mau ke Rumah Raffi Ahmad, Fans Heboh Video Rafathar Bareng Eks AC Milan dan Real Madrid

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nama bintang Timnas Argentina, Lionel Messi terbawa kala Raffi Ahmad dan Nagita Slavina berbagi momen dengan legenda sepakbola Brasil, Ricardo Kaka.

Dalam video yang dibagikan itu, ada momen mantan pemain AC Milan dan Real Madrid itu dengan Rafathar Malik Ahmad.

Memang, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bersama kedua anaknya Rafathar serta Rayyanza bikin pencinta sepak bola iri.

Setelah menghadirkan personel NCT, Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo ke rumah barunya, Raffi Ahmad sekeluarga bertemu dengan legenda sepak bola, Ricardo Kaka.

Mereka bertemu di acara meet and greet exclusive Oppo Find N2 Flip di Jakarta, Sabtu (3/6/2023).

Momen pertemuan Raffi, Nagita, Rafathar dan Rayyanza ini diabadikan di Instagram-nya.

Kaka tampak membubuhi tanda tangan di bola yang diberikannya pada Rafathar.

“Rafathar langsung dikasih bola dan dapat langsung tanda tangan @kaka. Top mantap is the best,” tulis Raffi dalam unggahannya dikutip Kompas.com, Sabtu (3/5/2023).

Kaka tampak menuliskan untuk putra sulung Raffi, "Rafathar best wishes”.

Tak hanya mendapat tanda tangan Kaka, Raffi Ahmad beserta keluarga juga foto bersama.

Mereka foto selfie dengan mantan pemain sepakbola timnas Brazil ini.

Rafathar dan Rayyanza juga berfoto bersama pemain bola terkenal ini.

Dalam potret ini, Rafathar dan Rayyanza tampak memegang bola masing-masing di tangannya. Mereka kompak tersenyum ke kamera.

“Amazing Day With @kaka World Class Football Player LEGEND !!!! Rafathar Happy Full Senyum Foto dan Video langsung gas pol mantap is the best,” tulis Raffi.