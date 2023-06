Jadwal Bola dan TV yang Menyiarkan Malam ini: Juventus, AC Milan, Real Madrid hingga Barcelona Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini jadwal sepak bola siaran langsung (live) dan TV yang menyiarkan malam ini, Minggu (4/6/2023) hingga Senin (5/6/2023) dini hari WIB.

Jadwal bola malam ini akan diwarnai sejumlah pertandingan menarik seperti dari Liga Spanyol, Liga Italia hingga Piala Dunia U20 2023.

Dari Liga Italia yang memasuki pekan terakhir, ada pertandingan Atalanta vs Monza, AC Milan vs Verona, AS Roma vs Spezia dan Udinese vs Juventus yang layak untuk dinantikan.

Atalanta, AS Roma, dan Juventus mengincar kemenangan untuk memastikan tempat enam besar klasemen guna mendapatkan tiket tampil di Liga Eropa.

Sementara dari Liga Spanyol duo tim Kota Madrid, Atletico dan Real Madrid akan menghadapi lawan berat untuk memastikan tempat di posisi 2 klasemen La Liga.

Atletico melawan Villarreal sementara itu Real Madrid vs Athletic Bilbao.

Di ajang Piala Dunia U20, wakil Asia satu-satunya yang masih tersisa yakni Korea Selatan dan nanti malam akan duel dengan wakil Afrika, Nigeria untuk mendapatkan tiket semifinal.

Berikut jadwal bola malam ini dan TV yang menyiarkan:

Sabtu, 4 Juni 2023

Pukul 23.30 WIB - Napoli vs Sampdoria (live beIN Sports 3)

Pukul 23.30 WIB - Real Madrid vs Athletic Bilbao (live beIN Sports 1)

Pukul 23.30 WIB - Mallorca vs Rayo Vallecano

Pukul 23.30 WIB - Real Sociedad vs Sevilla

Pukul 23.30 WIB - Villarreal vs Atletico Madrid