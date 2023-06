Jadwal Tayang Bioskop 7 Film Juni 2023: The Flash, Transformers Rise of The Beast dan Sosok Ketiga

Jadwal Tayang Bioskop 7 Film di Juni 2023: The Flash, Transformers: Rise of The Beast dan Sosok Ketiga.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini jadwal tayang di bioskop 7 film pada Juni 2023 ini. Ada Spirit Doll, Spiderman Across the Spider-Verse, Kutukan Sembilan Setan, Transformers: Rise of The Beast, The Flash hingga Sosok Ketiga.

Bukan hanya itu, film bioskop garapan Walt Disney Pictures juga akan tayang pada Juni 2023 yakni Elemental Forces of Nature.

Dalam artikel ini memuat jadwal tayang, pemeran hingga sinopsis pada masing-masing film bioskop tersebut.

Untuk lebih lengkapnya, berikut 7 film bioskop yang akan tayang pada Juni 2023, dirangkum dari laman 21Cineplex.

1. Spirit Doll

Tanggal tayang: 1 Juni 2023

Genre: Horror

Sutradara: Azhar Kinoi Lubis

Pemeran: Anya Geraldine, Samuel Rizal, Elina Joerg, Anantya Rezky, Anette Edoarda

Sinopsis:

Film Spirit Doll menceritakan gadis bernama Dara (Anya Geraldine) yang memiliki sebuah Spirit Doll.

Dara memperlakukan boneka tersebut seperti anaknya sendiri, sebagaimana yang dilakukan mereka yang memelihara spirit doll.

Spirit Doll tersebut ternyata dirasuki roh jahat dan memengaruhi Dara hingga melakukan pembunuhan sadis.

Teror ghaib dari boneka tersebut terus menghantui Dara jika ia tidak segera menyingkirkan boneka tersebut.