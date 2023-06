Mirip Rumah Iron Man, Garasi Raffi Ahmad Bikin Alan Walker Syok: Its Crazy Guys. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lagi-lagi rumah artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kedatangan tamu internasional.

Kali ini, Disk Jockey (DJ) asal Norwegia, Alan Walker yang menjadi tamunya.

Dia membagikan momen saat berkunjung ke Andara, rumah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Minggu (4/6/2023).

Dalam unggahan Instagram Story, Alan Walker terlihat diajak untuk melihat garasi mobil mewah milik Raffi Ahmad dan Nagita.

"Wow it's crazy guys, look at the house (Wow ini gila gaes, lihat rumahnya)," kata Alan sambil menunjukkan beberapa mobil mewah yang terparkir di garasi Raffi.

Di video berikutnya, pelantun lagu "Faded" itu nampak kagum saat melihat ada lift mobil di garasi rumah Raffi Ahmad.

Sambil mengarahkan kamera ke bagian lift mobil yang sedang bergerak turun, Alan mengucap rasa takjubnya.

"Check out this lift, it's crazy guys, look at this (Cek lift ini, gila gaes, lihat ini)," ucap Alan Walker.

Alan Walker juga diajak masuk ke kamar bermain Rafathar. Dia bahkan sempat mencoba ayunan yang ada di kamar itu.

Setelah itu, Raffi nampak mengajak Alan untuk mencoba beberapa makanan khas Indonesia.

Dari Instagram Story Raffi yang diunggah ulang oleh Alan, terlihat bakso, mie kocok hingga sate sudah tersaji di meja.

"Trying out some local Indonesian food, with the legends (Mencoba beberapa makanan Indonesia bersama legenda) @raffinagita1717," tulis Alan.

Mendapat kesempatan untuk melihat-lihat rumah Raffi Ahmad, Alan Walker menyampaikan rasa terima kasih dan mengunggah sejumlah foto bersama Raffi dan Nagita.

"Thank you so much @raffinagita1717 for inviting me to your home and teaching me about Indonesian food I had a blast! (Terima kasih banyak @raffinagita1717 telah mengundang saya ke rumah kalian dan mengajari saya tentang makanan Indonesia. Saya bersenang-senang!)" tulisnya.