Ungkap Persetubuhan Anak di Bawah Umur, Kapolres HST : Miris, Kedua Pelaku Ayah dan Kakek Korban

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Polres Hulu Sungai Tengah (HST) menggelar konferensi pers, pengungkapan perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur. Senin, (05/06/2023).

Konferensi tersebut dipimpin Kapolres HST, AKBP Jimmy Kurniawan, didampingi Wakapolres, Kompol Raindhard Maradona dan Kasat Reskrim, Iptu Andi Patinasarani.

AKBP Jimmy mengatakan untuk pengungkapan kasus kali ini, sangat miris karena kedua tersangka merupakan ayah dan kakek kandung dari korban yang merupakan anak di bawah umur.

"Tersangka yang berhasil diamankan inisial H (75) berstatus sebagai kakek kandung korban. H diamankan pada, (19/05/2023 di rumahnya dan sudah dilakukan penahanan di Rutan Polres HST sejak 20 Mei 2023 kemarin," jelasnya.

AKBP Jimmy mengatakan sedangkan tersangka kedua yang berstatus sebagai ayah kandung berinisial I (38) sempat melarikan diri dan menjadi buronan polisi.

"Pelarian tersangka I (38) berakhir di Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan pada 02 Juni 2023 dan resmi ditahan di Rutan Polres HST sejak 03 Juni 2023," jelasnya.

Jimmy mengatakan adapun barang bukti yang berhasil diamankan petugas yakni pakaian korban yang digunakan saat kejadian, sepeda motor honda blade warna hitam merah.

"Untuk modus kedua tersangka menjalankan aksinya terhadap korban yakni dengan membujuk dan memaksa korban untuk berhubungan intim," jelasnya.

Ia mengatakan antara tersangka H dan I melakukan perbuatannya masing-masing atau tidak saling mengetahui adanya peristiwa persetubuhan terhadap korban.

"Saat menjalankan aksinya, tersangka I (ayah korban) mengancam korban akan dibunuh jika menceritakan aksinya ke tersangka kedua H (Kakek korban begitu juga sebaliknya," jelasnya.

Atas tindakannya, saat ini kedua tersangka sudah diamankan di Mapolres HST dan pasal yang dikenakan keduanya yakni pasal 81 ayat (1), (2) dan (3) UU No 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 76 d UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dan atau pasal 6 huruf c sub pasal 15 ayat (1) UU No.12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual jo pasal 65 kuhp dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan di tambah 1/3 atau 5 tahun hukuman. (Banjarmasinpost.co.id/Stanislaus sene).