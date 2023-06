Tetiba Presiden RANS Nusantara FC Mundur, Kondisi Keuangan Raffi Ahmad Jelang Liga 1 Ikut Disorot

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tiba-tiba Roofi Ardian mundur dari jabatan Presiden RANS Nusantara FC, klub milik Raffi Ahmad.

Adanya pengumuman itu membuat fans RANS Nusantara FC kaget. Mengingat Liga 1 2023/2024 sebentar lagi dimulai.

Bahkan, ada yang mengaitkannya dengan kondisi keuangan Raffi Ahmad dan kehadiran Hamka Hamzah.

Sementara, pengumuman disampaikan di akun media sosial Instagram RANS Nusantara FC.

Roofi Ardian menuliskan ucapan perpisahan di media sosial.

Baca juga: Tinggalkan Raffi Ahmad, Daftar Pemain RANS Laris Dipungut Persib dan PSS, Barito Putera Dapat Ini

"Seluruh amanat sudah saya kerjakan secara maksimal. Sekarang saatnya untuk menjalakan perjalanan baru

Terima kasih kepada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang sama-sama telah membangun tim ini dari nol hingga akhirnya bisa mencapai kasta tertinggi Liga Indonesia

Saya selalu mengingat moment terbaik yang kita lewati. Banyak ketidaksempurnaan dalam menjalani tugas ini. Maka saya mohon dibukakan pintu maaf.

Dan untuk para pendukung tim baik official dan supporter yang selalu setia menemani dimanapun tim ini bermain apapun hasil yang didapatkan. Terima kasih kalian mendapatkan ruang khusus dihati saya

Saya selalu mendoakan yang terbaik untuk tim ini ke depannya. Jaya Terus RANS FC, RANSKANDIA!!!"

Akun Instagram RANS Nusantara menulis:

"Kehadiran Anda di Klub ini memang sebagai Pimpinan. Tapi kepergian Anda dari sini akan meninggalkan kenangan sebagai seorang teman.

Terima kasih untuk semuanya

Mr President @roofiardian

Goodluck for Everything

And keep #Ranskandia".

Netizen membanjiri kolom komentar.