Sambut Hari Jadi ke-73 Kotabaru, Bank Kalsel Geber Promo Cashback 73 Persen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar baik bagi nasabah setia Bank Kalsel khususnya ASN di lingkungan Kabupaten Kotabaru. Ada promo menarik di bulan Juni 2023.

Promo ini diberikan dalam rangka Hari Jadi ke-73 Kabupaten Kotabaru . Tak tanggunggung Bank Kalsel memberikan Cashback besar-besaran

Diskon hingga 73 persen diberikan untuk debitur baru dan take over Sedangkan Cashback 50 persen untuk debitur kompensasi dan top up.

Mendapatkan promo ini waktunya terbatas hanya pada kesempatan periode 1 - 30 Juni 2023, syarat dan ketentuan berlaku.

Nah apalagi, Yuk! Kunjungi Bank Kalsel terdekat dan segera dapatkan cashbacknya. (AOL)