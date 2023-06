Sheikh Jassim Beli Man United di Liga Inggris Pekan Ini, Ada Andil Bos PSG untuk Keluarga Glazer

BANJARMASINPOST.CO.ID - Manchester United kian menuju kepemilikan baru. Ya, Sheikh Jassim sangat bersemangat untuk membeli klub sepakbola Liga Inggris itu.

Dia menyatakan akan membeli Manchester United dalam seminggu ini.

Hal ini Sheikh Jassim disampaikan melalui tweet di akun Twitternya.

"To all the Journalist who said Jim Ratcliff was preferred bidder and could enter exclusive period for takeover !! WHERE ARE ALL THOSE JOURNALISTS? Remember Qatar will buy Manchester United Within a week," tulis Sheikh Jassim .

Jika diterjemahkan, "Kepada semua Jurnalis yang mengatakan Jim Ratcliff adalah penawar yang lebih disukai dan dapat memasuki periode eksklusif untuk pengambilalihan!! KEMANA SEMUA JURNALIS INI? Ingat Qatar akan membeli Manchester United Dalam seminggu.

Sementara, Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi dilaporkan telah memainkan peran penting dalam potensi pengambilalihan Manchester United oleh Sheikh Jassim.

Baca juga: Prediksi Skor dan Bursa Taruhan Man City vs Inter Milan di Final Liga Champions, Tayang Live SCTV

Sayangnya, Sky Sports melaporkan, dia hanya dimintai nasihat. Pemilik MU, keluarga Glazer bertemu dengan presiden PSG Nasser Al-Khelaifi.

Tujuannya untuk memintanya meyakinkan Sheikh Jassim agar meningkatkan tawarannya untuk membeli klub tersebut.

Ternyata, The Glazers menginginkan £6 miliar.

Pekan lalu, Sheikh Jassim mengajukan tawaran kelima yang lebih baik, yang dianggap sebagai penawaran terakhirnya, dengan total sekitar £5 miliar.

Sheikh Jassim percaya tawarannya sangat kompetitif yang membawa manfaat besar bagi Manchester United.

Niai itu juga bisa melunasi utang klub senilai hampir £1 miliar.

Kemudian ada dana terpisah untuk membangun kembali Old Trafford, area sekitar dan tempat latihan klub, Carrington.

Sementara, INEOS milik Sir Jim Ratcliffe menghargai Manchester United dengan harga lebih tinggi daripada tawaran Sheik Jassim.