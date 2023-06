Berniat Wakili Indonesia di Ajang Miss Universe, Lucinta Luna Minta Restu Presiden Jokowi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nama Lucinta Luna memang tak jauh-jauh dari hal kontroversial.

Terkini youtuber dan influencer berusia 33 tahun itu menyatakan permintaan kepada Presiden, Joko Widodo.

Kepada Presiden, Lucinta meminta agar dirinya ditunjuk mewakili Indonesia di ajang Miss Universe.

Tak heran, begitu banyak netizen yang menyoroti dan mengomentari unggahan Lucinta Luna di Instagram.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari unggahan Lucinta, Minggu (11/6/2023), Ia bahkan berani sesumbar bahwa dirinya akan mengharumkan nama bangsa dikancah internasional.

“TERUNTUK BAPAK PRESIDEN @jokowi @missuniverse @missuniverse_id @annejkn.official @poppycapella_ @riomotret, SALAM HANGAT YANG SAYA HORMATI SEMOGA TAHUN DEPAN LUCINTA BISA DIBERI KESEMPATAN UNTUK MENJADI CALON MISS UNIVERSE PERWAKILAN INDONESIA

DAN INSYA ALLAH LUCINTA AKAN BERUSAHA SEMAKSIMAL SEKALI UNTUK MENGHARUMKAN NAMA BAIK INDONESIA,” tulis Lucinta Luna, dilansir Minggu (11/6/2023).

Lucinta berharap setelah Presiden dan pihak Miss Universe melihat videonya itu, dapat meliriknya untuk menjadi wakil Indonesia di Miss Universe.

“ALANGKAH BAIKNYA SEMOGA SETELAH MELIHAT VIDEO INI JANGAN DIPIKIR2 DULU YAH LANGSUNG AJA KIRIM AKU KE AJANG MISS UNIVERSE BIAR LUCINTA BUKTIKAN BAHWA AKU PUNYA PRESTASI YANG SANGAT SMART ALIAS ( KUTILANG = Kurus Tinggi Langsing ),” sambungnya.

Dalam keterangan lanjutan, Lucinta mengungkapkan kelebihan yang dimiliki oleh dirinya.

Artis kontroversional ini mengaku memiliki suara yang merdu dibandingkan dengan Ayu Ting Ting.

“DAN BONUSNYA LAGI LUCINTA JUGA MULTITALENT SUARAKU MERDU NGALAHIN AYU TINGTING POKOKNYA SEMUA BISA KULAKUKAN,” kata Lucinta.

Di akhir, Lucinta Luna memohon agar pihak yang bersangkutan bisa memberinya kesempatan untuk menjadi wakil Indonesia di Miss Universe.

“DIMOHON UNTUK PARA BELIAU AGAR LUCINTA DIBERI KESEMPATAN SEKALI INI AJA KARENA DARI SEMUA DATA LUCINTA ADALAH WANITA ASLI DARI LAHIR BAIK SECARA HUKUM DAN NEGARA NAMA ASLIKU AYLUNA PUTRI INDONESIA. WE DID IT.," pungkas Lucinta Luna.

