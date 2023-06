Datangi Sekolah Bilqis, Kelakuan Ayu Ting Ting pada Wali Murid Lain Disorot

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting mendatangi sekolah Bilqis Khumaira Razak.

Saat datang ke sekolah sang anak, gebetan Boy William itu tampak sederhana.

Putri Ayah Rozak itu menggunakan kaus polos cokelat muda yang dilapisi dengan outer batik.

Melalui akun Instagramnya @ayutingting92, Ayu mengunggah beberapa momen ketika menghadiri acara sekolah tersebut.

"Congratulation to all P3A syg had a lot of beautiful memories in this class and thank you for the teachers that always do the best for us, see u in the next class guys...... (Selamat untuk semua syg P3A memiliki banyak kenangan indah di kelas ini, dan terima kasih untuk para guru yang selalu melakukan yang terbaik untuk kami, sampai jumpa di kelas berikutnya guys.....)," tulis Ayu, dikutip dari Instagram miliknya, Sabtu (10/6/2023).

Dalam tampilannya, Ayu menggunakan flatshoes dan make up tipis.

Praktis, Ayu sama sekali tidak memperlihatkan hal yang mencolok.

Dia justru terlihat sangat berbaur dengan wali murid yang lainnya.

Bahkan sesekali Ayu juga terlihat melakukan foto bersama.

Sontak saja hal tersebut membuat netizen kagum dengan attitudenya.

@amelia03_: Natural banget make up nya ayu dan ttp cantik,jdi kd jauh beda sama ibu2 yg lain bisa menyesuaikan

@lelycelaludihati: Selamat ya iqiss naik ke kls 4 , semangat terus belajarnya ya...

@trie8991: Wuihh iqis udah kelas 4

@putri_radjasa: Masya Allah ka ayu selalu sederhana bisa menyesuaikan pakaian & menempatkan diri dilingkungan dmn pun brada