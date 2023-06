Hadir di Senwell, Sinarkan Dirimu dengan Starinc

BANJARMASINPOST.CO.ID - Senwell Indonesia, toko kebutuhan rumah tangga yang berlokasi di Jl Ahmad Yani Km12, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, sangat ramai didatangi pengunjung. Dan owner Senwell Indonesia, Lia Halim, kali ini membuat gebrakan yang sangat sensasional.

Lia Halim mengajak keluarga besar Senwell dan juga seluruh masyarakat Kalsel untuk sehat dan cantik alami dengan produk Starinc.

Bekerjasama dengan Starinc Indonesia, soft launching produk yang mengutamakan kesehatan kulit dengan slogan Holistic Healthy Beauty digelar di toko Senwell Indonesia, Sabtu, 10 Juni 2023.

Starinc merupakan brand healthy beauty yang mengusung konsep The Real Beauty is Healthy Beauty dengan produk-produk advance Korean Beauty berkualitas yang akan menyehatkan tubuh secara holistik.

Starinc ingin mengajak semua orang, baik wanita maupun pria untuk menyadari bahwa setiap orang adalah STAR (bintang), karena setiap orang memiliki kelebihan masing-masing.

Melalui produknya, Starinc mengajak semua orang untuk memancarkan STAR (bintang) dalam diri mereka masing-masing sebagaimana tagline dari brand ini; STAR IN YOU.

Brand Starinc sendiri lahir dari kepedulian yang sangat besar untuk melawan bullying di seluruh dunia.

Kehadiran starinc di Senwell mengajak semua orang untuk memancarkan STAR (bintang) dalam diri.

“Kami ingin semua orang dapat lebih percaya diri, bangga dengan diri masing-masing dan memancarkan star dalam diri mereka, inilah persembahan kami untuk dunia, Starinc,” demikian Visi Michelle Julianto, Founder dan CEO Starinc International.

Michelle Julianto sejak berusia 14 tahun sudah menulis sebuah novel berjudul The Nerd Can Fight yang sudah dibaca oleh jutaan orang di dunia.

Inilah karya Michelle Julianto sebagai bentuk kepedulian terhadap para korban bullying dan menyatakan diri untuk memerangi bullying di dunia.

Dalam acara soft launching ini, diperkenalkan beberapa produk unggulan dari brand Starinc yaitu Dream Kissed Ultimate Skin Nutrition, Snow Kissed Tone-Up Body Serum dan Confidence Burst Deodorizer Serum Spray.

Produk-produk Starinc diformulasi secara khusus dengan teknologi Advance Korean Beauty yang disesuaikan dengan kulit dan kondisi iklim Asia khususnya Indonesia.

“ Starinc Dream Kissed & Starinc Snow Kissed merupakan produk pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memiliki keunggulan yang sangat luar biasa yaitu kandungan Aqua-PhytoflexTM, yaitu 4-in-1 essential oil yang diproses dengan teknologi nano emulsion sehingga teksturnya menjadi seringan air untuk dapat menutrisi, mengunci kelembaban kulit tubuh, mencerahkan kulit, mempercepat regenerasi sel kulit tubuh, meratakan warna kulit dan menyehatkan”,

Selain itu, Starinc yang hadir di Indonesia sejak awal 2023 ini sudah siap untuk menghadirkan beberapa produk unggulan selanjutnya, yaitu C-Star Serum Stick untuk wajah yang mengandung 26 persen vitamin C dan merupakan produk skin care make up pertama di Indonesia dengan konsep serum stick dan beberapa produk face care lainnya.