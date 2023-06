Jadwal Bola Live Indosiar Uji Coba PSS vs Barito dan Persib, Persis vs Jeonbuk, Persebaya vs Persija

Instagram Indosiar

Banner jadwal siaran langsung (live) Indosiar pertandingan sepak bola klub Liga 1, Persebaya vs Persija Jakarta. Selain itu, sejumlah laga menarik juga tayang di Indosiar, seperti PSS vs Barito Putera, PSS Sleman vs Persib Bandung dan Persis Solo vs Jeonbuk Hyundai Motors