Kondisi Natasha Rizki yang Mau Cerai dari Desta, Caption Acara Perpisahan Enzy Storia Disorot 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Natasha Rizki masih menjalani proses perceraian dengan Desta Mahendra.

Keadaannya kini terekam melalui postingannya yang berisi momen acara perpisahan Enzy Storia ke US.

Caption dari Natasha Rizki langsung menjadi sorotan.

Dia tampak mengikuti acara perpisahan untuk Enzy Storia yang akan ke Amerika Serikat.

Setelah dipersunting Molen Kasetra, Enzy Storia diketahui akan segera meninggalkan Indonesia.

Menjadi istri seorang diplomat muda di Amerika Serikat, mau tak mau membuat Enzy ikut bersama Molen.

Melansir Instagram @natasharizkynew, Minggu (11/6/2023), istri Desta itu diketahui ikut menggelar acara perpisahan Enzy Storia.

Acara perpisahan itu tampak dilakukan Natasha Rizky bersama Hesti Purwadinata dan Fifi Karamoy, istri Vincent Rompies.

"#enji you say goodbye, and i say hello #soon," tulis Natasha Rizky dalam caption unggahannya.

Caption unggahan Instagram Natasha Rizky itu tampak disorot warganet.

Aca panggilan akrab Natasha Rizky tampak mengucap selamat tinggal untuk Enzy dan selamat datang untuknya segera.

Beberapa warganet menyebut bahwa ucapan selamat tinggal itu ditujukan pada Enzy yang telah melepas masa lajangnya.

Sementara selamat datang yang ditulis segera untuk dirinya sendiri itu dimaksudkan pada masa lajang yang akan segera disandang Natasha Rizky.

"Enzy : Goodbye masa lajang (Sendiri) Caca : Hallo Masa lajang (Sendiri)," komentar seorang warganet.