Sesumbar Inge Anugrah Jabat Direktur Usai Belasan Tahun Jadi IRT, Istri Ari Wibowo : Aku Bisa

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bakal cerai dari aktor Ari Wibowo, Inge Anugrah sempat kebingungan mencari tempat tinggal.

Ia sempat menyebut mempertimbangkan opsi untuk menyewa indekos untuk tinggal jika keluar dari rumah Ari Wibowo.

Namun hal itu kini tak lagi jadi masalah usai Inge dipercaya menduduki jabatan penting di perusahaan milik dokter Richard Lee.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari Tribunnews.com, Minggu (11/6/2023), Inge tak ragu menerima tawaran itu.

Istri Ari Wibowo itu yakin mampu mengemban pekerjaan yang diamanahkan padanya itu.

"Aku terharu banget. Pasti bisa, aku pasti mampu, aku yakin aku mampu,' ucap Inge, dikutip dari YouTube SCTV, Minggu (11/6/2023).

Dia pun berjanji akan mengusahakan yang terbaik demi pekerjaannya.

"Aku pasti usaha yang terbaik yang aku bisa," tambahnya.

Inge tak henti mengucapkan terima kasih kepada pria yang sempat berkonflik dengan Kartika Putri itu.

"Aku seneng, puji Tuhan banget bisa dapet pekerjaan kayak gini, terima kasih banget, Dokter, thank you so much," imbuhnya.

Sempat mengundang Inge di podcastnya, Richard Lee pun turun tangan membantu istri Ari Wibowo itu.

Tak main-main, Richard Lee menawarkan posisi direktur marketing pada Inge.

"Marketing di salah satu perusahaan saya, PT Athena Group Industri."

"Itu adalah perusahaan kosmetik yang baru-baru ini saya launching, itu perusahaan kosmetik yang memproduksi skincare yang aman."