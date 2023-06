Unggahan Natasha Rizki Jelang Lanjutan Sidang Cerai Besok Disorot, Istri Desta : Say Hello Soon

BANJARMASINPOST.CO.ID - Besok sidang cerai antara Desta dan Natasha Rizki alias Aca bakal kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Selasa (12/6/2023).

Sidang rencananya bakal dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan usai mediasi pada sidang sebelumnya buntu.

Jelang sidang lanjutan, Natasha Rizki kembali disorot netizen.

Lebih spesifik soal unggahannya di Instagram soal perpisahannya dengan sang sahabat, Enzy Storia yang bakal bertolak ke Amerika Serikat ikut sang suami.

Melansir Instagram @natasharizkynew, Minggu (11/6/2023), istri Desta itu diketahui ikut menggelar acara perpisahan Enzy Storia.

Acara perpisahan itu tampak dilakukan Natasha Rizky bersama Hesti Purwadinata dan Fifi Karamoy, istri Vincent Rompies.

"#enji you say goodbye, and i say hello #soon," tulis Natasha Rizky dalam caption unggahannya.

Caption unggahan Instagram Natasha Rizky itu tampak disorot warganet.

Aca panggilan akrab Natasha Rizky tampak mengucap selamat tinggal untuk Enzy dan selamat datang untuknya segera.

Beberapa warganet menyebut bahwa ucapan selamat tinggal itu ditujukan pada Enzy yang telah melepas masa lajangnya.

Sementara selamat datang yang ditulis segera untuk dirinya sendiri itu dimaksudkan pada masa lajang yang akan segera disandang Natasha Rizky.

"Enzy : Goodbye masa lajang (Sendiri) Caca : Hallo Masa lajang (Sendiri)," komentar seorang warganet.

"Goodbye to single, hello to single." saut warganet lain.

Sebagai informasi, Natasha Rizky tengah menghadapi perceraian dengan Desta.