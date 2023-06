Wisuda SMP GIBS Angkatan ke-6, Gubernur Kalsel H Sahbirin Turut Mendampingi Putrinya

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Sebanyak 46 siswa-siswi SMP Global Islamic Boarding School (GIBS) angkatan ke-6 melaksanakan prosesi wisuda dengan khidmat serta meriah, Minggu (11/6/2023).

Para siswa-siswi yang disebut dengan GEXA (Galaxy Exclusive X Albert) tersebut resmi lulus dari SMP yang berada di Jalan Trans Kalimantan KM 12, Kabupaten Barito Kuala (Batola), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Selain prosesi wisuda, acara juga diisi dengan launching buku yang ditulis oleh angkatan tersebut serta penyerahan piagam penghargaan.

Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor turut datang dalam acara wisuda tersebut karena anak putirnya yang bernama Noor Azkya Allima juga salah satu siswi yang baru lulus dari SMP GIBS ini.

Suasana wisuda di SMP Global Islamic Boarding School (GIBS) di Jalan Trans Kalimantan KM 12, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Minggu (11/6/2023). (BANJARMASINPOST.CO.ID/RIFKI SOELAIMAN)

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan terima kasih kepada seluruh staf sekolah dalam kontribusinya menjaga kualitas pendidikan, serta membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM, khususnya di Kalsel.

“Di satu abad Indonesia, tahun 2045, kita tentunya harus mempersiapkan generasi yang tangguh untuk Indonesia menuju masa-masa keemasannya,” ujarnya saat menyampaikan sambutan.

Ia berharap, generasi yang diharapkan itu dapat benar-benar terwujud dan tercipta sesuai dengan harapan bangsa dan negara hari ini.

Namun menurutnya, di dalam perjalanan menuju tahun 2045, anak-anak yang berusia produktif terbilang rentan.

Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor, bersama istri, mendampingi putrinya yang mendapat piagam penghargaan dalam rangkaian \Prosesi wisuda siswa dan siswi SMP Global Islamic Boarding School (GIBS) di Jalan Trans Kalimantan KM 12, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Minggu (11/6/2023). (BANJARMASINPOST.CO.ID/RIFKI SOELAIMAN)

Tapi sebaliknya, bisa menjadi sebuah generasi yang bermanfaat untuk bangsa dan negara.

“Hal itu tak lepas bagaimana orangtua kita hari ini memberikan pembinaan pendidikan atau apa saja yang bisa membuat anak kita menjadi generasi yang tangguh, terampil, dan tentunya bisa beradaptasi dengan zaman,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala SMP GIBS, Muhammad Rizali Riyadi, mengatakan. selain pelantikan wisudawan, sebagai tradisi di SMP GIBS pihaknya juga memberikan berbagai penghargaan, pencapaian-pencapaian, maupun prestasi siswa.

“Jadi, kita mencoba mengapresiasi semua hal yang sudah mereka lakukan untuk mengembangkan potensi mereka,” ujarnya seusai acara berlangsung.

Peserta wisuda di SMP Global Islamic Boarding School (GIBS) di Jalan Trans Kalimantan KM 12, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Minggu (11/6/2023). (BANJARMASINPOST.CO.ID/RIFKI SOELAIMAN)

Ada 30 penghargaan yang diberikan kepada para siswa-siswi tersebut. Mulai dari penghargaan mata pelajaran, penghargaan pilar, dan juga penghargaan spesial.

“Itu semacam penghargaan khusus untuk siswa-siswi yang menunjukkan prestasi di atas rata-rata. Totalnya ada lima kategori yang diraih oleh lima siswa. Dan puncaknya adalah best of the best student,” tambahnya.

Pihaknya berharap kepada para siswa-siswi yang sudah mengembangkan diri di SMP GIBS, ketika melanjutkan ke SMA, para siswa-siswi itu bisa memunculkan potensinya masing-masing.

“Juga dapat mempertajamnya dan meningkatkannya sehingga mereka bisa memberikan kontribusi-kontribusi besar ke masyarakat, khususnya ke dalam kehidupan mereka masing-masing,” pungkasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/rifki Soelaiman/*)