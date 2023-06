Ameena Berenang Bareng Aurel dan Krisdayanti, Putri Atta Halilintar Tuai Gemas. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kelakuan Ameena Hanna Nur Atta, putri pasangan artis Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar kerap jadi perhatian.

Seperti baru-baru ini, Ameena berenang bareng Aurel dan Krisdayanti.

Melihat itu, sejumlah warganet memuji putri Aurel dan Atta Halilintar itu.

Kala itu, Aurel tampak mengajak Ameena menikmati akhir pekan di rumah Kris Dayanti.

Ini seperti dilansir dari Instagram @aurelie.hermansyah Senin (12/6/2023).

Mengenakan baju renang berwarna biru, Ameena tampak ceria ketika berenang bersama Aurel Hermansyah dan Kris Dayanti.

Tingkah lucu Ameena itu pun sontak mendapat pujian dari warganet.

Terlebih Aurel menyebut dalam caption unggahannya itu bahwa ia begitu senang bisa menghabiskan waktu bersama Ameena yang sehat dan tampak ceria.

"Have a very good moment with the luckiest happiest and healthy girl in the world (Momen yang sangat menyenangkan bersama gadis paling beruntung dan sehat di dunia)," tulis Aurel dalam caption unggahannya.

Lewat unggahan itu, Ameena tampak terus mengumbar senyum manisnya di dalam dan pinggir kolam renang.

Ameena juga tampak antusias ketika berada di atas pelampung berwarna pink yang membuatnya begitu menggemaskan.

Warganet yang membanjiri pujian untuk Ameena di kolom komentar unggahan Aurel Hermansyah pun turut menyindir pelaku bullying anak Atta Halilintar itu.

"Anak cantik! manusia seperti apa yg sampai hati ngeluarin kata-kata kasar untuk anak yg G berdosa seperti mu Ameena apa dia Buta mata dan hati," tulis seorang warganet di kolom komentar.

"MasyaaAllah.. ameena lucuunya , gemesinn," komentar seorang warganet.