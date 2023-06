Inara Rusli Dapat Tawaran Makan Malam dari Fans Pria, Isi Pesannya Singgung Soal Budget dan Harga

BANJARMASINPOST.CO.ID - Usai mantap memilih bercerai dari Virgoun, Inara Rusli tak menampik ada saja lelaki yang coba mendekatinya.

Seperti terkini, Inara mengunggah tangkapan layar pesan yang masuk ke whatsappnya berisi ajakan untuk bertemu.

Bahkan dalam pesan tersebut, orang suruhan pria yang diduga ingin mengajak Inara bertemu menyebut juga soal budget dan harga untuk bertemu mantan anggota girlband itu.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari Tribunnews.com, Inara tegas ogah meladeni permintaan tersebut.

"Tanpa mengurangi rasa hormat, untuk saat ini hanya menerima lamaran BISNIS (business inquiries) melalui ibu sebelah kita ini. Silahkan dikontak dari sekarang @karinaputeriadz," tulis Inara pada keterangan postingannya.

Sebelumnya, Inara mengunggah tangkapan layar percakapan whatsapp seseorang, yang sepertinya disuruh oleh bosnya menyampaikan pesan ajakan makan malam.

Dari percakapan tersebut si bos adalah fans Inara.

"Assalamualaikum Mbak. Maaf sebelumnya, ada bos saya fans dengan Inara. Dia mau ajak makan malam. Hanya makan malam saja, ngobrol-ngobrol."

Bahkan untuk mengajak Inara makan malam, si bos bersedia memberi bayaran.

Postingan tersebut langsung ramai diserbu netizen. Ada pro dan kontra.

Sebagian netizen menilai Inara seharusnya tak perlu mengunggah isi percakapan tersebut.

"Mom ga prlu posting hal receh ga brfaedah bgini sih ..," tulis @riyadha_r***.

Sebagian lagi, merasa bahwa yang dilakukan Inara memposting percakapan whatsapp ajakan makan malam itu adalah hal wajar dan perlu.

"Heran sama yg komen negatif, pada mau ditawarin ngobrol sama bos terus ditawarin budget? Sama aja kayak nawarin harga diri lo. Ini pelecehan versi sopan! Wajar sih Inara posting begini buat menegaskan biar ga ada yg nawar2 kayak gini. Sebagai women yg punya harga diri, dichat kayak gini itu risih!!" Keep going ya mbak Inara, jangan urusin ketikan netizing. Some of them doesn’t get well education," tulis @claraprata***.