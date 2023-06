Pembalap Banjarmasin Juarai Tour de France di Mandalika, Empat Gelar dengan Sepeda Pinjaman

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kebahagiaan masih dirasakan atlet balap sepeda Banjarmasin yakni Muhammad Rivaldi Syah Putra. Pebalap yang akrab disapa Aldi ini berhasil menyabet gelar juara L’Etape Indonesia by Tour de France 2023 di Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu 28 Mei 2023.

Tidak tanggung-tanggung, mahasiswa semester delapan Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin ini memborong empat gelar sekaligus. Gelar tersebut yakni Male Young Rider Below 25 Years, Male Overall Category, King Of Sprint dan King of Mountain.

Padahal persaingannya sangat ketat. Ajang ini diikuti sekitar 409 peserta, termasuk dari mancanegara seperti Singapura, China, Brunei Darusallam dan Malaysia. Ada tiga rute yang ditawarkan yakni 141 kilometer, 79 kilometer dan rute non-road sepanjang 48 kilometer.

Rute 141 kilometer yang dilalui pembalap mulai dari red gate Sirkuit Mandalika, Kuta Mandalika, Pujut, Praya Barat, Praya Barat Daya, Jonggat depan Kantornya Bupati Lombok Tengah, Kecamatan Praya, Kopang, Janapria, Mujur Praya Timur, Praya Tengah, Bypass Mandalika dan finis di green hate Sirkuit Mandalika.

Sedangkan rute jarak pendek 79 kilometer dimulai dari red gate Sirkuit Mandalika, Kuta Mandalika, Pujut, Praya, Praya Tengah (simpang 4 Batu Nyala) Bypass Mandalika dan finish di green gate Sirkuit Mandalika.

Untuk rute non-road bike 48 kilometer dari red gate Sirkuit Mandalika, Pujut, Bypass Mandalika dan finish di green gate Sirkuit Mandalika.

Kepada BPost, atlet yang tergabung di Club Gobar Banua Polda Kalsel ini mengatakan dirinya sudah melakukan persiapan matang sebelum ajang. Misalnya disiplin latihan keras dengan menjajal ratusan kilometer.

“Dalam satu minggu saya menggeber latihan dengan jarak 700 kilometer dan satu minggu harus tercapai. Dan saat pertandingan, semua arahan pelatih dan manajer juga saya laksanakan dengan baik,” katanya.

Aldi pun mengungkapkan selama persiapan hingga mengikuti lomba L’Etape Indonesia by Tour de France 2023 dia berbekal sepeda pinjaman. “Memang dari latihan sampai mengikuti ajang balap, saya meminjam sepeda dari club lama saya yakni 42+ Wallout,” jelasnya.

Atas prestasinya bersama sepeda pinjaman, Aldi mendapatkan apresiasi khusus dari Kapolda Kalsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi SIK MH yakni sepeda balap. Hadiah tersebut langsung diserahkan Kapolda kepada Aldi belum lama tadi.

“Terima kasih Pak Kapolda yang sudah mendukung dan memfasilitasi. Terima kasih juga atas hadiah sepeda balap yang sudah diberikan. Dan ini semakin memotivasi saya untuk terus berusaha menjadi lebih baik lagi,” katanya.

Usai merajai ajang L’Etape Indonesia by Tour de France 2023 di Mandalika, Aldi pun mengaku akan kembali mengikuti ajang balap sepeda bergengsi di Jawa-Bali.

“Sesuai arahan Kapolda, sekarang kami melakukan persiapan mengikuti 3 ajang balap sepeda bergengsi Jawa-Bali. Semoga bisa mendapatkan hasil maksimal,” pungkasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon)