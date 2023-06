Kredit Multiguna di Bank Kalsel Cashback hingga 70 persen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Juni 2023 makin meriah karena menjadi bulan banjir promo dari Bank Kalsel untuk para nasabah.

Tentunya ini kesempatan bagi Anda untuk mendapatkan banyak promo cashback menarik.

Ya, ada program Cashback ReadyCash sampai dengan 70 persen dan Kredit Multiguna.

Ready Cash merupakan inovasi digitalisasi Bank Kalsel yang mempermudah bagi ASN yang berbasis digital dalam penyaluran kredit dan merupakan solusi kebutuhan keuangan ASN baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang yang dapat digunakan hanya dalam satu genggaman.

Kredit Multiguna merupakan kredit bagi masyarakat berpenghasilan tetap untuk berbagai kebutuhan konsumtif dan pengembangan usaha para professional Berlaku untuk kredit baru, kredit take over, kredit kompensasi dan kredit top up (penambahan).

Untuk program ini syarat dan ketentuan berlaku. Periode program sepanjang bulan Juni 2023. Informasi lebih lanjut silakan menghubungi Bank Kalsel terdekat.

Yuk, jangan sampai ketinggalan dan dapatkan cashback-nya. (AOL)