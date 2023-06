Penyebab Sinetron Cinta Lama Bersatu Kembali RCTI Tamat, Dibintangi Cut Meyriska dan Marcell Darwin

BANJARMASINPOST.CO.ID - RCTI kembali mengejutkan publik, kini giliran mengakhiri Sinetron Cinta Lama Bersatu Kembali (CLBK).

Sinetron yang dibintangi Cut Meyriska dan Marcell Darwin tersebut bungkus setelah 3 minggu menemani pemirsa RCTI.

Tiga pekan berselang semenjak tayangan perdananya 24 Mei lalu, sinetron Cinta Lama Bersatu Kembali nampaknya segera mengakhiri tayangannya.

Ya seperti yang diungkap beberapa pemain lewat laman Instagram resmi mereka.

Tak heran memang jika sinetron yang dibintangi Cut Meyriska dan Marcell Darwin ini ditamatkan RCTI, mengingat performanya menjadi yang terendah dibanding sinetron RCTI lainnya.

Terakhir raihan yang didapat CLBK pada hari Sabtu hanya memperoleh TVR 0.5 dengan share 5 persen saja.

Berdasarkan penelusuran Banjarmasinpost.co.id dari instagram @khansa_aqeela_m mengunggah stories perpisahan para kru dan cast CLBK.

Dalam insta storiesnya, bocah pemeran Ayla di CLBK tersebut merepost foto dari feed instagram @rianrezareal kemarin.

Dalam postingan tersebut terlihat ada para cast dan kru foto bersama di depan rumah.

“See you again. Thanks, “ terangnya.

Diketahui, selain dua pemeran utama itu, deretan artis yang akan membintangi antara lain Raya Kitty, Dian Sidik, Syntia Fitriyani dan Larasati Nugroho.

Sinetron tersebut tayang perdana mulai Rabu, 24 Mei 2023 pada pukul 15.45 WIB.

“Intip jadwal tayang sinetron terbaru RCTI “CLBK”!, “ terang instagram @sobattvid, dilansir Banjarmasinpost.co.id pada Minggu (21/5/2023).

Namun, RCTI akan segera mengakhiri penayangan sinetron tersebut.

(Banjarmasinpost.co.id/Kristin Juli Saputri)