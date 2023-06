Jadwal Bola Ujicoba Liga 1, Hari Ini Persib vs Dewa United Live Indosiar, PSS vs Barito Putera Lusa

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini jadwal bola laga ujicoba Liga 1 2023/2024. Hari ini ada laga Persib Bandung vs Dewa United akan Siaran Langsung Indosiar.

Lusa, akan ada laga PSS Sleman vs Barito Putera, Persis Solo vs Jeonbuk Hyundai Motors, Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta.

Lantas, ada juga laga PSS Sleman vs Persib Bandung. Semuanya tayang di Indosiar dan Live Streaming Vidio.com.

Setelah melakukan latih tanding dengan Persib U-21 dan Bandung United, Persib Bandung akan menghadapi sesama klub Liga 1, Dewa United, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis, 15 Juni 2023.

Akan tetapi, uji tanding tersebut belum bisa disaksikan Bobotoh secara langsung di stadion.

"Dengan berat hati kami sampaikan bahwa uji tanding Persib Bandung melawan Dewa United harus dilakukan secara tertutup, tanpa kehadiran penonton," ujar Direktur Operasional PT Persib Bandung Bermartabat, Muhammad Iskandar, dikutip dari laman resmi Persib.

Iskandar menjelaskan, keputusan itu diambil karena Persib Bandung masih melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait untuk mempersiapkan Stadion GBLA sebaik mungkin agar bisa digunakan pada kompetisi Liga 1 2023/2024, awal Juli mendatang.

Meski demikian, Bobotoh tidak perlu khawatir karena uji tanding Persib Bandung vs Dewa United bakal disiarkan secara langsung di Indosiar, mulai pukul 19.00 WIB.

"Meski dari depan layar kaca, Bobotoh bisa tetap dapat menyaksikan dan memberikan dukungan buat Persib," kata Iskandar.

Bagi Persib, uji tanding melawan Dewa United ini merupakan penutup program latihan di Kota Bandung sebelum menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta, mulai pekan depan.

Bertolak ke Yogyakarta

Persib Bandung direncanakan akan bertolak ke Yogyakarta pada Jumat (16/6/2023).

Selama di Yogyakarta, Persib akan melahap program pemusatan latihan (TC) yang diberikan pelatih Luis Milla untuk menghadapi kompetisi Liga 1 2023/2024.

Selain menggelar TC di Yogyakarta, skuad Milla akan berhadapan dengan beberapa klub besar di sana untuk mengesahkan kemampuan anak asuhnya.