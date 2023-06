Marketplace di Antara Talenta dan Profesi Guru

Oleh: Eko Wahyu Nur Sofianto Dosen UIN Antasari Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID - HASIL rapat dengar pendapat Komisi X beberapa waktu lalu membahas rencana perekrutan guru PPPK dengan format Marketplace.

Beragam respons saat itu dikeluarkan oleh anggota dewan yang mengikuti rapat dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Menteri Pendidikan memaparkan bahwa konsep marketplace dimana semua guru direkrut secara terpusat dan bagi guru yang lulus akan dibuatkan profil dalam sebuah website kementerian.

Perekrutan honorer menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) belum banyak menyesaikan masalah kurangnya guru tetap dan banyaknya honorer. Bahkan perekrutan PPPK menimbulkan masalah baru karena adanya pembatalan kelulusan bagi P1.

Menteri Nadiem mengusulkan untuk direkrut PPPK secara keseluruhan tetapi penempatannya terdapat pada sebuah sistem “marketplace”.

Selanjutnya, para guru menunggu dipilih sekolah untuk direkrut sehingga pemberian SK bukan lagi berdasarkan waktu kelulusan dan pemberkasan tetapi saat guru tersebut dipilih oleh sekolah yang memerlukan.

Ide marketplace ini tentunya out of the box dari pemikiran para praktisi pendidikan selama ini.

Beragam komentar dari netizen yang mengeluhkan konsep ini karena menganggap penggunaan guru dalam marketplase sama seperti konsep belanja “barang” pada shopee, lazada, zalora, olx maupun platform lainnya.

Tetapi bagi beberapa orang yang beranggapan positif atas konsep marketplace ini, berargumen bahwa konsep merupakan jalan terbaik yang dapat mendorong guru terus mengupgrade kemampuan dalam mengajar.

Guru dalam Marketplace

Peletakan guru dalam marketplace sama halnya seperti kita belanja “barang” pada platform online shop yang biasa kita kunjungi.

Kita akan memilih “barang” dengan melihat spesifikasinya, reviewnya, fotonya hingga kita yakin akan memilih barang tersebut pada toko tertentu. Sama halnya dengan konsep online shop, maka marketplace guru juga harus memiliki tawaran atau nilai jual terlebih dahulu.

Namanya saja tawaran, maka para guru yang sudah memiliki talenta dan memiliki kemampuan profesional juga pedagogik yang baik akan direbutkan oleh banyak sekolah. Sedangkan, guru yang memiliki kemampuan pas-pasan akan kesulitan untuk mendapatkan sekolah.

Ide marketplace ini bertujuan untuk mengatasi persoalan pemerataan jumlah guru dan banyaknya guru honorer di beberapa sekolah.