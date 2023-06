Aktif Bergabung dI LPM, Mahasiswi STAI Rakha Amuntai ini Rasakan Jadi Lebih Percaya Diri

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI-Kepercayaan diri yang meningkat dirasakan, Zahratus Syifa, setelah dirinya ikut aktif bergabung di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Al Fajar STAI Rakha Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

Mahasiswi semester 2 jurusan TBI (Tadris Bahasa Inggris) STAI Rakha Amuntai ini, bergabung di LPM Al Fajar sejak penerimaan anggota baru di semester pertama tahun 2022.

"Ketertarikan bergabung karena memang menyukai dunia media,” ujar gadis yang biasa disapa Atus atau Syifa ini.

Rasa tertarik dengan duni media ini, lanjutnya, berawal dari membaca novel Over The Moon karya Soraya Nasution yang menceritakan bagaimana kehidupan seputar media.

Sehingga membuat dirinya ingin merasakan bagaimana pengalamannya seperti itu dan di kampus, LPM menjadi wadah yang tepat untuk mendapatkannya.

"Seetelah saya bergabung dengan sebuah organisasi, saya justru lebih disiplin memenage waktu. Seperti sebuah dorongan dari suatu tanggungjawab," kata perempuan kelahiran Amuntai, 18 mei 2004 ini.

Penerima beasiswa Berprestasi Akademik (BBA) Stai Rakha Amuntai Semester ganjil 2022/2023 dengan nilai IPK tertinggi ini mengakui sangat banyak pengalaman yang didapat setelah jado bagian LPM.

"Terutama saya jadi tau gimana dunia persma itu. Dari menyusun konsep video, membuat teks berita, sampai menjadi seorang podcaster," tambahnya.

Selain itu dampak positif yang cukup dirasakan, juara 2 Putri Duta Genre tingkat Kecamatan Amuntai Tengah ini juga menjadi lebih percaya diri dan pengetahuannya seputar dunia kejurnalistikan pun bertambah.

"Sangat ingin terjun langsung ke dunia jurnalis. Pengen aja menikmati momen di dunia media, dan saya merasa flow saya meningkat jika berhubungan dengan dunia kejurnalistikan," tutupnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Dony Usman)