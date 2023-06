Liverpool-Man United Gigit Jari, Pemain Kelas Dunia Pilih Klub Lain, PSG Ingin Barter Rodrygo

Kylian Mbappe ingin pilih Real Madrid tapi PSG ingin Rodrygo plus uang, Liverpool, Man United, Chelsea gigit jari di bursa transfer Liga Inggris

BANJARMASINPOST.CO.ID - Real Madrid telah dikaitkan dengan kepindahan Kylian Mbappe selama bertahun-tahun sekarang.

Dan akhirnya musim panas ini, mereka mungkin memiliki peluang besar untuk mengontraknya. Orang Prancis itu telah memberi tahu Paris Saint-Germain ( PSG) bahwa dia tidak akan memperpanjang kontraknya dengan klub, meninggalkan juara Ligue 1 itu dalam posisi yang sulit.

PSG dapat mencoba untuk mentransfer Mbappe musim panas ini. Atau mereka harus melihatnya keluar sebagai agen bebas di bursa transfer setahun kemudian.

Tentu saja, Real Madrid membutuhkan pemain untuk memimpin lini depan musim depan, setelah melihat Karim Benzema hengkang ke Al-Ittihad. Dan dengan demikian, bintang-bintang mungkin telah bersatu untuk membawa Mbappe ke Santiago Bernabeu.

Namun, kesepakatan tidak akan berjalan lurus ke depan. Dan sepertinya PSG akan menginginkan bintang Real Madrid yang berperingkat tinggi sebagai bagian dari kepindahan tersebut.

Seperti dilansir Defensa Central (via The Hard Tackle ) dikutip dari Therealchamps.com, PSG ingin mendaratkan Rodrygo Goes dalam kesepakatan untuk Mbappe.

Rodrygo muncul sebagai bintang Real Madrid di musim 2022/23. Dia telah berada di klub selama bertahun-tahun dan berada di pinggiran starting XI.

Namun di musim yang baru saja berakhir, dia akhirnya melangkah ke piring dan memantapkan dirinya sebagai starter di tim Carlo Ancelotti.

Dengan demikian, Real Madrid diperkirakan tidak akan tertarik untuk berpisah dengan Rodrygo dalam waktu dekat.

Dia telah menunjukkan banyak janji selama bertahun-tahun dan mungkin akan menjadi sebaik Vinicius Junior, ketika dia mendapatkan lebih banyak pengalaman.

Namun pada saat yang sama, Mbappe adalah superstar besar berikutnya dalam permainan ini.

Jadi, jika berpisah dengan Rodrygo berarti mendaratkan pemenang Piala Dunia Prancis musim panas ini, akan menarik untuk melihat apa yang akan dilakukan Real Madrid.

Jika transfer ini terjadi maka Chelsea, Manchester United dan Liverpool yang juga menaruh minat bakal gigit jari.

