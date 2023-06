Rencana Putri Ariani Usai Kantongi Golden Buzzer Terungkap, Menetap di Amerika Serikat Jadi Opsi

Simon Cowell dan Putri Ariani di ajang Americas Got Talent.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sosok penyanyi Putri Ariani tengah menjadi sorotan usai dapat golden buzzer dari juri America's Got Talent (AGT), Simon Cowell.

Pulang ke Indonesia, Putri langsung menjadi selebritis bahkan berkesempatan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun perjalannnya di AGT masih panjang, Ia masih akan bersaing dengan sederet finalis lainnya di ajang pencarian bakat itu.

Rencana Putri di babak selanjutnya sempat diungkap dalam podcast bersama Rudy Salim.

Dalam kesempatan tersebut, Putri Ariani harus menjawab secara cepat pertanyaan yang dilontarkan Rudy Salim.

Salah satunya soal rencana Putri Ariani jika berhasil jadi pemenang dalam AGT 2023.

"Kalau sampai menang, kamu rencananya gimana? Mau menetap di Amerika, berkarier di situ atau tetep mau pulang?" tanya Rudy Salim dikutip dari YouTube Prestige Productions, Minggu (18/6/2023).

Rupanya, Putri Ariani belum memiliki keputusan pasti soal masa depannya di dunia tarik suara.

Gadis kelahiran 31 Desember 2005 masih akan mempertimbangkan langkah selanjutnya jika berhasil menang di AGT.

"I will consider it (aku akan memikirkannya)," jawab Putri singkat.

Pemilik nama lengkap Ariani Nisma Putri tersebut lantas memaparkan rencananya kembali ke Amerika.

Berkat Golden Buzzer yang diraihnya, Putri berhak langsung melaju ke babak semifinal.

Sehingga Putri bisa kembali ke Tanah Air sambil menunggu babak selanjutnya.

"Terus kamu rencana balik lagi ke Amerikanya kapan?" tanya Rudy lagi.