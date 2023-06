Rumah Tangga Arya Saloka di Sinetron dan Kehidupan Nyata Dibandingkan, Efek Putri Anne Lepas Hijab

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nasib rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne terus menjadi sorotan hangat warganet.

Arya dan Putri yang jarang menunjukkan momen bersama hingga isu perselingkuhan pemeran Aldebaran dengan Amanda Manopo menambah rasa penasaran para fans.

Belakangan, unggahan Arya di media sosial Instagram juga dibanjiri pertanyaan netizen soal kabar rumah tangga sang aktor dengan Putri Anne.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari unggahan @arya.saloka, Minggu (18/6/2023), ada saja fans yang membandingkan kehidupan pernikahan Arya antara di sinetron dan di kehidupan nyata.

Arya Saloka disebut hanya sukses sebagai suami idaman dalam sinetron.

Hal itu nampaknya ditujukan pada kesuksesan Arya Saloka dalam Sinetron Ikatan Cinta.

Sebagaimana diketahui, pemeran Aldebaran itu selalu mendapat pujian atas aktingnya menjadi suami Andin yang dibintangi Amanda Manopo.

Namun di samping kesuksesannya itu, Arya Saloka disebut tak bisa membahagiakan anak dan istrinya.

"Sedih si dia sukses tp gak membahagiakan istri dan anak," komentar seorang warganet.

"Arya saloka hanya berperan sebagai lelaki idaman.. Di sinetron.. Tidak untuk kehidupan nyatanya," saut warganet lainnya serupa.

"Bang, please be gentle !!! Stand behind your wife! Speak up....jangan jadi pecundang nih," pinta seorang warganet.

"Klo susah ny dgn istri seharus nya senang ny jg dgn istri dan anak donk," tutur pengguna Instagram lainnya.

Isu keretakan rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne semakin terlihat setelah Putri Anne memutuskan untuk melepas hijabnya.

Aktris 33 tahun itu tampil percaya diri dalam unggahan Instagram @anneofficial1990 tanpa memakai hijab.