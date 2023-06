Joget Tiktok Sambil Make Up Ala Amanda Manopo, Harga Bedak Bikin Salah Fokus

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tengah jeda dari kesibukan syuting layar lebar dan sinetron, Amanda Manopo nampak tertular demam Tiktok.

Beberapa waktu belakangan, mantan lawan adu peran Arya Saloka itu terpantau cukup sering mengunggah konten di Tiktok.

Tak cuma konten tengah berjoget, Amanda juga mengunggah tema video yang sedang tren bertajuk 'get ready with me'.

Melansir Tiktok @agml612, Senin (19/6/2023), nampak video kala Amanda tengah melakukan make up.

Video Amanda Manopo berjudul 'Get Ready With Me' itu pun sontak mencuri perhatian warganet.

Tak hanya karena kecantikan wajah Amanda Manopo, namun brand make up yang dipakai aktris 23 tahun itu pun turut menjadi sorotan.

Baca juga: Dikaitkan dengan Abidzar Al Ghifari Putra Mendiang Uje, Nadzira Shafa Buka Suara : Masih Jomblo

Dilansir dari Instagram @amandamanopo.stuff, make up yang dipakai Amanda Manopo untuk video TikTok-nya itu merupakan produk dari brand ternama.

Diperkirakan, total harga make up Amanda Manopo ditaksir mencapai Rp 9.400.000.

Dalam video itu, Amanda Manopo tampak merias wajahnya dengan berbagai alat make up.

Mulai dari setting mist, mantan bintang sinetron Ikatan Cinta itu memilih brand ternama Morphe.

Setting mist Amanda Manopo itu memiliki harga Rp 255.000.

Selanjutnya aktris yang akrab disapa Manda itu menggunakan cushion dari brand ternama Dior.

Amanda Manopo memakai Dior Prestige Le Cushion Teint De Rose yang dibanderol dengan harga Rp 2.220.000.

Amanda melengkapi riasannya dengan concealer bernama Givenchy Teint Couture Everwear Concealer yang memiliki harga Rp 550.000.