Produksi Batako Antarkan PT MSW Raih TOP CSR Award 2023

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - PT Makmur Sejahtera Wisesa (MSW) memanfaatkan FABA (Fly Ash dan Bottom Ash) sebagai bahan campuran pembuatan batako.

Itu merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat, hingga akhirnya meraih TOP CSR Awards 2023 on Star 4 sebagai apresiasi tingkat CSR perusahaan yang berada di level “SANGAT BAIK.”

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak atas pencapaian ini,” ungkap Edy Surahman Efendi, President Director PT MSW.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi.

“Kami akan terus meningkatkan capaian yang lebih baik serta memberikan manfaat bagi Perusahaan maupun bagi seluruh stakeholder,” tambah Edy yang juga menerima penghargaan sebagai TOP Leader on CSR Commitment 2023.

Diketahui, PT MSW merupakan perusahaan PLTU dari Group Adaro yang mempunyai strategi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, melalui pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, salah satunya adalah melalui pemanfaatan limbah FABA.

Sedangkan FABA, merupakan salah satu limbah yang dihasilkan perusahaan PLTU.

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwasanya limbah FABA sudah tidak termasuk dalam Limbah B3 / Non B3.

Untuk itu, PT MSW memanfaatkan limbah tersebut khususnya Fly Ash sebagai bahan campuran pembuatan batako.

Fungsi fly ash dalam batako secara fisik seperti pasir. Akan tetapi, mempunyi sifat mengikat seperti semen, sehingga dapat digunakan untuk mengurangi penggunan semen dan pasir dalam pembuatan batako.

Inovasi program tersebut telah dijalankan sejak 2021 yang dimulai dengan fase inisiasi dan juga uji coba.

Kemudian, dilanjutkan pada 2022 dan 2023 dengan fase komersil yang tentunya dilengkapi dengan standarisasi serta sertifikasi produk dengan standar SNI.

Bekerja sama dengan Yayasan Majelis Al Busyra Tanjung sebagai mitra pelaksana, saat ini sudah terdapat empat sentra produksi yang tersebar di Kabupaten Tabalong, wilayah operasional PT MSW. Total, 17 KK yang telah mendapatkan manfaat langsung.

Sedangkan untuk customernya saat ini terdiri dari perumahan, perusahaan, individual dan juga untuk kegiatan sosial dengan total serapan fly ash hingga saat ini ada di angka 303.270 kg dengan hasil 239.422 pcs batako atau senilai Rp 332.796.900.

Dengan dampak yang telah dihasilkan dan juga penghargaan TOP CSR Award yang diraih, PT MSW dinilai telah berhasil menjalankan program CSV (Creating Shared Value) hingga menciptakan nilai ekonomi (economic value) dan menghasilkan nilai sosial (social value) yang berkelanjutan.

Ke depan, PT MSW berencana mengembangkan produk baru dan melakukan reflikasi program, serta akan terus memperluas pemasarannya. (AOL/*)