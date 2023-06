Rekap Hasil Bola Tadi Malam: Indonesia Ladeni Serangan Argentina, Saka Hattrick untuk Inggris

Laga Timnas Indonesia vs Argentina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (19/6/2023) malam WIB.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah rekap hasil bola tadi malam, Senin (19/6/2023) hingga Selasa (20/6/2023) dini hari WIB.

Ada beberapa laga yang menarik untuk disimak hasilnya, seperti kualifikasi EURO 2024 hingga uji coba Timnas Indonesia vs Argentina.

Pertandingan kualifikasi Euro 2024 menyajikan 9 laga di mana Inggris dan Prancis sama-sama meraih kemenangan.

Inggris berpesta setelah meraih kemenangan dengan skor telak 7-0 melawan Makedonia Utara.

Bukayo Saka mencetak hat-trick (38', 47', dan 51') sementara Harry Kane melesakkan brace (29', 73').

Kemudian gol-gol lain disumbangkan oleh Marcus Rashford (45') dan Kalvin Philips (64').

Tambahan tiga poin kini membuat The Three Loones makin nyaman di puncak klasemen Grup C dengan torehan 12 poin.

Sementara Prancis sukses meraih kemenangan tipis atas Yunani dengan skor 1-0.

Gol tunggal Prancis ke gawang Yunani dibukukan oleh Kylian Mbappe pada menit ke-55 melalui titik penalti.

Pertandingan tersebut juga diwarnai kartu merah yang diterima oleh bek Yunani, Konstantinos Mavropanos, pada menit ke-55.

Sama seperti Inggris, kini Les Bleus memimpin Grup B dengan perolehan 12 poin.

Sementara itu pada laga FIFA Matchday, Timnas Indonesia takluk 0-2 dari Argentina dalam yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2023) malam.

Dua gol Argentina dicetak oleh Leandro Paredes 38’ dan Cristian Romero 55’.

Gol Paredes bahkan jadi perbincangan media lokal dan internasional karena dicetak dari jarak jauh dan sangat keras menghujam gawang Indonesia.