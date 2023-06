Rekap Hasil Bola Tadi Malam: Ronaldo Buat Rekor, Erling Haaland Lewati Catatan Kontribusi Gol Messi

Cristiano Ronaldo dkk merayakan gol dalam laga Islandia vs Portugal yang digelar di Stadion Laugardalsvöllur, Reykjavik, Rabu (21/6/2023) dini hari WIB, dalam laga kualifikasi EURO 2024

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini rekap hasil bola kualifikasi EURO 2024 yang berlangsung tadi malam Rabu (21/6/2023) dini hari WIB, dimana Erling Haalang dan Cristiano Ronaldo sama-sama buat reko.

Kualifikasi Euro 2024 tadi malam memasuki matchday keempat dengan memainkan 11 pertandingan.

Duel Islandia vs Portugal, Estonia vs Belgia, dan Norwegia vs Siprus menjadi yang paling menarik perhatian.

Laga Islandia vs Portugal yang digelar di Stadion Laugardalsvöllur, Reykjavik, berakhir dengan skor 0-1.

Gol kemenangan milik Portugal dilesakkan oleh Cristiano Ronaldo pada menit ke-89.

Bintang gaek Portugal itu sekaligus mengukir sejarah di laga tersebut.

Pasalnya, CR7 menjadi pesepak bola pria pertama yang mencatatkan 200 penampilan bersama timnas di kancah sepak bola internasional.

Dengan kemenangan tersebut, Portugal semakin kokoh duduk di posisi pertama Grup J dengan 12 poin.

Sementara itu, Belgia bertanding melawan Estonia di Lillekula Stadium, Tallinn.

Hasilnya, Belgia mampu mengalahkan Estonia dengan skor 3-0.

Tiga gol kemenangan Belgia dicetak oleh brace Romelu Lukau (37', 40'), dan Johan Bakayoko (90').

Berkat kemenangan tersebut, Belgia masih duduk di peringkat kedua Grup F dengan 7 poin.

Terakhir, Norwegia bertanding melawan Siprus di Stadion Ullevaa, Oslo.

Bermain di rumah sendiri, Norwegia mampu mengalahlan Siprus dengan skor 3-1.