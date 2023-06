Kondisi Rumah Tangga Syahrini dan Reino Barack Kini Terekam, Efek Komentar Ipar Aisyahrani

BANJARMASINPOST.CO.ID - Suami penyanyi Syahrini, pengusaha Reino Barack baru saja berulang tahun yang ke-39 pada 21 Juni 2023 kemarin.

Spesial memperingati kelahiran pasangan hidupnya, penyanyi yang akrab disapa Incess itu beri ucapan melalui feed instagramnya.

Bahkan, Aisyahrani juga turut memberikan ucapan kepada sang kakak ipar.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari postingan instagram @princessyahrini, Kamis (22/6/2023), Incess membagikan foto terbaru sang suami saat di Dubai.

Di hari spesial Reino, Incess memuji suaminya sosok pria yang luar biasa.

Incess mengaku merasa senang menjadi istri Reino Barack.

Baginya, Reino sangat berarti bahkan dia bisa membuat hari-hari Incess terasa seperti sebuah petualangan.

Baca juga: Jadi Tukang Selingkuh di Sinetron, Eza Gionino Dapat Peringatan Keluarga, Takut Terbawa Peran

Memang, Incess kerap diajak keliling dunia oleh putra pasangan Rosano Barack dan Reiko Barack itu.

Kini, wanita 41 tahun itu berharap agar Reino Barack tahu kalau dia dan keluarga serta teman-teman begitu mencintainya.

"This Amazing Man Turns 39 Today,

First Thing U Have To Know On Your Special Day is, I Love Being Your Wife Sayang,

You Mean More To Me Than You'll Ever Really Know,

Wishing A Happy Birthday To The Guy Who Never Fails To Make Every Day An Adventure,

Sayang,

I Hope You Know How Very Loved You Are, Not Only By Me,

But By Your Family, Friends, And Everyone Who's Lucky Enough To Have You In Their Life,

Semoga ALLAH SWT Senantiasa Merahmatimu Menjadikanmu Imam Yg Memimpin Menuju Syurganya ALLAH SWT InshaAllah, " terang melalui caption.