Dukung Usulan Geopark Meratus ke UNESCO, PUPR Kalsel Siapkan Rp 750 Juta untuk Perbaikan Fasilitas

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) akan meningkatkan sarana dan prasarana pada sejumlah Geosite Meratus.

Peningkatan infrastruktur tersebut sebagai penunjang usulan Pegunungan Meratus naik status dari Geopark Nasional menjadi UNESCO Global Geopark.

Kabid Cipta Karya pada Dinas PUPR Kalsel, Ryan Tirta Nugraha mengatakan rencana pengembangan tersebut saat ini masih tahap pengkajian tim dari Universitas Indonesia.

“Kita harapkan sebelum tim penilai datang nantinya sudah muncul rancangan dan tahapan awal perencanaan,” katanya.

Ryan menyebut anggaran yang disiapkan untuk pengembangan fasilitas tersebut mencapai Rp 750 juta.

Beberapa geosite yang akan mendapatkan peningkatan yakni sarana prasarana perjalanan pada Sungai Urang Banjar.

Peningkatan sarana prasarana a glittering travel from tropical forest to diamond. Peningkatan sarana prasarana inspiring cruse throught earth and people history.

Kemudian peningkatan sarana prasarana following the sound of the wind toward magic Dayak Meratus.

“Perbaikan meliputi tempat parkir, toilet, musala dan fasilitas-fasilitas lainnya,” ujarnya.

Diketahui, Geopark Meratus masuk rencana yang diusulkan ke UNESCO tahun ini. Meratus merupakan satu dari dua yang masuk daftar usulan.

Sesuai keputusan Komite Nasional Geopark Indonesia mengusulkan Geopark Kebumen dan Geopark Meratus.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)