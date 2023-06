Perubahan Jadwal Liga 1 Live TV Indosiar, Bali United vs PSS Pembuka, Persija vs PSM Digeser

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung (live) Liga 1 2023/2024 pada pekan pertama yang akan tayang di Indosiar mengalami perubahan.

Jadwal pertandingan Liga 1 2023/2024 yang disiarkan langsug (live ) Indosiar akan mempertandingkan Bali United Vs PSS Sleman di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (1/7/2023), pukul 15.00 WIB.

Semula pertandingan pembuka akan menggelar laga Persija Jakarta vs PSM Makassar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat.

Namun dalam keteragan resmi PT Liga Indonesia Baru (LIB), pertandingan itu batal terlaksana jadi laga pembuka kompetisi sepak bola tertinggi di Indonesia.

Pertandingan Persija vs PSM juga mengalami perubahan.

Awalnya digelar pada Sabtu (1/7/2023), namun digeser ke Minggu (2/7/2023).

Perubahan pertandingan kick off itu terlihat dalam lembaran jadwal fix Liga 1 2023/2024.

Setelah pertandingan Bali United Vs PSS Sleman, ada laga Persis Solo Vs Persebaya Surabaya.

Pertandingan itu akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (1/7/2023), pukul 19.00 WIB.

Laga Liga 1 2023/2024 kembali di lanjutkan pada Minggu (2/7/2023).

Ada empat pertandingan yang akan digelar pada waktu itu.

Keempat laga itu adalah Dewa United Vs Arema FC, Persib Bandung Vs Madura United, Persija Vs PSM, dan Barito Putera Vs Persita.

Tiga pertandingan terakhir akan digelar pada Senin (3/7/2023).

Ketiga laga itu adalah RANS Nusantara FC Vs Persikabo 1973, Persik Kediri Vs Borneo FC, dan PSIS Semarang Vs Bhayangkara FC.