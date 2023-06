Wajah Stefan William Nongol di Instagram Celine Evangelista, Kekasih Ria Andrews Temui Cio dan Koa

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah sekian lama, kini wajah aktor Stefan Wiliiam muncul lagi di akun instagram pribadi aktris Celine Evangelista.

Tepatnya, semenjak kedua orangtua Lucio Otthild William dan Eadred Koa Lewis Miguel tersebut bercerai pada tahun 2019.

Kemunculan Stefan di instagram sang mantan istri ternyata efek aktor tampan tersebut baru-baru ini menemui anak-anaknya di Jakarta.

Pada hari Rabu (21/6/2023), pria yang kini tinggal di Bali itu temui Cio dan Koa.

Setelah setahun Koa dan Lucio tidak bertatap muka dengan sang ayah, akhirnya hari itu rindu mereka terbayarkan.

Kekasih Ria Andrews tersebut sempat mengajak kedua buah hatinya bermain di playland.

Hal tersebut seperti yang tampak dalam video unggahan Celine melalui feed instagramnya, @celine_evangelista hari ini.

"(Emoji hati) @jelley.koaci, " terang dalam caption.

Tampak dalam video tersebut, Stefan sedang menemani Cio dan Koa bermain di jump heaven.

Stefan berdiri sambil menyaksikan kedua anaknya melompat-lompat di arena bermain.

Video tersebut diunggah dengan iringan musik you are my sunshine.

Celine Evangelista bagikan momen pertemuan Stefan William dengan kedua buah hati mereka, Koa dan Cio.

Terlihat, wajah Koa dan Cio tampak semringah bisa bermain bersama sang ayah tercinta.

Postingan tersebut menuai beragam komentar dari warganet seperti berikut ini.

tya***** : Kok aku nangis y kak liat ank" kk ketemu bapak nya