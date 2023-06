All-New Yaris Cross Ramah Lingkungan Harga Terjangkau Telah Hadir di Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Setelah me-launching All-New Kijang Innova Zenix Hybrid EV sebagai kendaraan elektrifikasi Toyota pertama yang diproduksi lokal, berikutnya Toyota kembali menghadirkan All New Yaris Cross sebagai full Hybrid EV.

Branch Manager Auto2000 Banjarmasin, Muhammad Zainuri, mengatakan, sebagai pionir di B-segment dengan pangsa pasar besar, Medium SUV ini memberikan kesempatan kepada pelanggan yang lebih luas, supaya dapat memiliki kendaraan ramah lingkungan dengan harga yang semakin terjangkau.

"Dilengkapi dengan adanya fitur comfort dan safety yang canggih dan modern, serta tetap mempertahankan fungsionalitas dan drivability khas SUV perkotaan yang andal untuk mobilitas harian dan rekreasi, serta tentunya memiliki value for money yang tinggi," jelas Zainuri pada pers confrence All New Yaris Cross GR Parts Energize and Activate Now, Sabtu (24/6/2023).

All-New Yaris Cross untuk pasar Indonesia memiliki 6 pilihan tipe.

Mulai dari tipe 1.5 G M/T, 1.5 G CVT, 1.5 S CVT, 1.5 S CVT with GR Parts Aero Package, bersama dengan varian Hybrid EV, yakni 1.5 S HV CVT dan 1.5 S HV CVT with GR Parts Aero Package sebagai flagship model.

Branch Manager Wira Megah Banjarbaru, Hansye Eduard Pantow, dan Branch Manager Auto2000 Banjarmasin, Muhammad Zainuri, saat menyampaikan produk New Yaris Cross GR Parts, Sabtu (24/6/2023). (BANJARMASINPOST.CO.ID/SALMAH SAURIN)

Seluruh tipe All-New Yaris Cross memiliki pilihan 7 warna mono-tone, serta 3 warna dual tone yang bisa dipilih sesuai dengan selera pelanggan.

All-New Yaris Cross membawa konsep Solid and Dynamic bermodalkan tampilan outstanding berkarakter khas SUV Toyota modern, dipadukan dengan kabin kompak yang memaksimalkan volume interior.

Eksteriornya menampilkan voluminous body dengan garis-garis karakter khas mengekspresikan penampilan yang solid dan tangguh.

Ditambahkan Hansye Eduard Pantow, Branch Manager Wira Megah Banjarbaru, All-New Yaris Cross dilengkapi juga dengan layanan aftersales terbaru Toyota, yaitu T-CARE yang semakin memberikan peace of mind kepada pelanggan.

Bagi pelanggan yang menggunakan All-New Yaris Cross, sudah termasuk dalam program T-CARE yang merupakan program Gratis Biaya Servis (Biaya Jasa dan Suku Cadang), hingga servis berkala ke-7 (maksimal 3 tahun / 60.000 kilometer, mana yang tercapai lebih dahulu.

Selain itu, ada tambahan benefit berupa extended warranty 1 tahun/20.000 km, jika pelanggan rutin melakukan servis berkala tepat waktu sesuai rekomendasi PT TAM.

Toyota juga memberikan garansi untuk baterai hybrid All-New Yaris Cross selama 8 tahun atau 160.000 km (mana yang tercapai lebih dulu).

Penjualan mobil ini ditargetkan 30 unit per bulan. Sudah ada beberapa yang ready dan kalaupun indent hanya satu bulan saja.

Daftar Harga All-New Yaris Cross:

- Yaris Cross G M/T Rp 383 juta

- Yaris Cross G A/T Rp 395 juta

- Yaris Cross S CVT TSS Rp 433 juta

- Yaris Cross S CVT GR TSS Rp 446 juta

- Yaris Cross S CVT HV GR TSS One-Tone Rp 472 juta

- Yaris Cross S CVT HV GR TSS Dual-Tone Rp 477 juta

- Yaris Cross S CVT HV TSS One Tone Rp 461 juta

- Yaris Cross S CVT HV TSS Dual Tone Rp 467 juta.

(Banjarmasinpost.co.id/Salmah Saurin)